Sin duda alguna, Cristiano Ronaldo despierta todo tipo de pasiones desde la admiración en la hinchada no solo de Portugal, sino de diferentes países, así como los clubes donde ha jugado, hasta el rechazo de la gente que lo considera alguien soberbio. Estés a favor o en contra de él, no se puede negar que es uno de los mejores jugadores del planeta, quien a pesar de haber pasado diversas dificultades en su vida desde que llegó a este mundo, siendo el último golpe que recibió la muerte de su bebé en abril de 2022, el deportista ha sabido levantar la cabeza y, aunque sienta un dolor tan profundo, siguió adelante por su familia. Así como sus seres queridos que no lo abandonaron, hay alguien que también estuvo a su lado; nos referimos a José Semedo, el mejor amigo del astro portugués.

Si bien, CR7 se ha caracterizado por ser una persona hogareña que no descuida a su pareja Georgina Rodríguez ni a sus cinco hijos ni a su madre ni hermanos, el atleta ha sabido cultivar amistades que no lo han abandonado en ningún momento, ya sea de alegría o tristeza. A continuación, Mag te cuenta quién es su aliado desde hace muchos años.

La alegría de Cristiano Ronaldo durante el partido de fútbol de octavos de final de la Copa Mundial Qatar 2022 entre Portugal y Suiza (Foto: Fabrice Coffrini / AFP)

1. DATOS PERSONALES DE JOSÉ SEMEDO

Nombre completo: José Vítor Moreira Semedo

José Vítor Moreira Semedo Lugar de nacimiento: Setúbal

Setúbal Nacionalidad: Portuguesa

Portuguesa Cumpleaños: 11 de enero

11 de enero Año de nacimiento: 1985

1985 Edad: 37 años

37 años Twitter: @JVSemedo

2. ¿CÓMO SE CONOCIERON CRISTIANO RONALDO Y JOSÉ SEMEDO?

Cristiano Ronaldo y José Semedo se conocieron en la Academia del Sporting de Lisboa, donde demostrarían su talento para el fútbol. Ambos eran adolescentes, entrenaban juntos e iban al gimnasio para mejorar sus habilidades.

3. NACE UNA AMISTAD

Semedo era fiel amigo de Ronaldo, por lo que CR7 quien no dudó de defenderlo ante el entrenador de la academia cuando intentó expulsarlo.

4. SOLAMENTE TIENE PALABRAS DE AGRADECIMIENTO PARA CR7

“Le debo todo a Ronaldo. Si no fuera por él, me hubieran expulsado de la academia y regresado al vecindario. Muchos de mis amigos de la infancia están en la cárcel o se han enganchado a las drogas. Nada me hace pensar que yo no habría seguido ese camino. Le debo mi carrera deportiva, mis hijos y mi maravillosa vida a Cristiano”, señaló en su biografía “Win the day family man”.

Cristiano Ronaldo y su gran amigo durante unas vacaciones en 2015 (Foto: José Semedo / Twitter)

5. ESCRIBE SU BIOGRAFÍA

Tal como lo mencionamos en el punto anterior, José Semedo es coautor de “Win The Day Family Man”, donde relata pasajes difíciles de su vida. Y es que él vivió en uno de los barrios más conflictivos de Setúbal, pero supo salir adelante, de la mano de su gran amigo.

6. CARRERA FUTBOLÍSTICA

Debuto futbolísticamente en el Club Casa Pia A. C. de Portugal, equipo al que perteneció entre 2004 y 2005. Luego pasó al C. D. Feirense también de Portugal (2005-2006), después viajó a Italia para el Cagliari Calcio (2006-2007). Siguió su destino a Inglaterra por Charlton Athletic F. C. (2007-2011) y Sheffield Wednesday F. C. (2011-2017), y actualmente pertenece al club portugués Vitória F. C. desde 2017, donde juega en la tercera división.

7. UNA AMISTAD MUY FUERTE

Pese a que su camino con el de Cristiano Ronaldo tomó un rumbo distinto en el ámbito deportivo, jamás dejaron de contactarse y han disfrutado de eventos familiares y vacaciones juntos.

8. LA FAMILIA QUE FORMO JOSÉ SEMEDO

José Semedo se casó con Soraia y tuvo gemelos, quienes tienen una buena relación con el primogénito del capitán de Portugal. Ellos estuvieron casados por 15 años.

9. SEMEDO SUFRE UNA LAMENTABLE PÉRDIDA

En octubre de 2021, Semedo perdió a su esposa, de 34 años, luego de haber estado internada en un hospital de Lisboa debido a una infección. CR7 le escribió un conmovedor mensaje en sus redes sociales: “Hay momentos en los que todo pasa a un segundo plano, incluido el fútbol. La semana pasada, inesperadamente, se fue un fantástico ser humano, nuestra querida Soraia, una maravillosa madre y esposa de uno de los mejores amigos que la vida me ha dado. Nada puede borrar el dolor de mi hermano José Semedo y de toda la familia, pero estamos juntos, hoy como siempre, a tiempo para afrontar este momento tan difícil”.