Nuevos capítulos de “Emily in Paris” llegarán muy pronto a Netflix. La producción protagonizada por Lily Collins estrenará su tercera temporada y, sin dudas, esta noticia ha emocionado a muchos de sus fanáticos.

De esta manera, conoceremos qué pasará con Emily Cooper y cuáles son las difíciles decisiones que deberá tomar al encontrarse en un momento complejo en diversos aspectos de su vida.

¿Quieres saber más detalles sobre esta próxima entrega de la producción? A continuación, descubre de qué trata, cómo ver y cuántos capítulos tiene la temporada 3 de la serie de Netflix “Emily en París”.

¿DE QUÉ TRATA “EMILY EN PARÍS 3”?

Tras el emocionante final de la segunda temporada, seguimos nuevamente la historia de Emily Cooper. Un año después de mudarse de Chicago a París por el trabajo de sus sueños, ella se encuentra en una encrucijada en todos los aspectos de su vida.

Enfrentada a dos caminos muy diferentes, Emily tendrá que decidir exactamente dónde se encuentran sus lealtades, en el trabajo y en su vida romántica, y qué significan esas decisiones para su futuro en Francia, todo mientras continúa sumergiéndose en las aventuras y sorprendentes giros que da la vida en París.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “EMILY EN PARÍS 3″

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “EMILY EN PARÍS 3″?

La temporada 3 de la serie “Emily in Paris” de Netflix cuenta con 10 capítulos en total. A continuación, te revelamos el nombre de cada uno de ellos.

I Have Two Lovers What It’s All About… Coo D’état Live from Paris It’s Emily Cooper Ooo La La Liste Ex-en-Provence How to Lose a Designer in 10 Days Fashion Victim Love Is in the Air Charade

Vale precisar que la lista de escritores de los nuevos episodios incluyen a Grant Sloss, Alison Brown, Joe Murphy y Sarah Choi.

Lucas Bravo y Lily Collins en la tercera temporada de "Emily in Paris" (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “EMILY EN PARÍS 3″?

“Emily in Paris 3” se estrenará el miércoles 21 de diciembre del 2022 en Netflix a las 3 a.m. (ET), 12 a.m. (PT) y 8 a.m. (BST).

De acuerdo a dichas franjas horarias, estas son las horas específicas en las que puedes ver la producción desde el territorio donde te encuentres:

Horario por países

México: 1:00 am.

1:00 am. Perú: 2:00 am.

2:00 am. Colombia: 2:00 am.

2:00 am. Ecuador: 2:00 am.

2:00 am. Bolivia: 3:00 am.

3:00 am. Paraguay: 3:00 am.

3:00 am. Venezuela: 3:00 am.

3:00 am. Chile: 4:00 am.

4:00 am. Argentina: 4:00 am.

4:00 am. Uruguay: 4:00 am.

4:00 am. España: 9:00 am.

¿CÓMO VER “EMILY EN PARÍS 3″?

La temporada 3 de la serie “Emily in Paris” estará disponible en el catálogo online de la plataforma de streaming Netflix desde su fecha de estreno. A partir de ese día, puedes disfrutar de la ficción solo con tu suscripción regular al servicio. Accede desde este enlace.

Escena de la tercera temporada de "Emily in Paris" (Foto: Netflix)

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “EMILY EN PARÍS 3″?

Lily Collins como Emily Cooper

Ashley Park como Mindy Chen

Philippine Leroy Beaulieu como Sylvie Grateau

Lucien Laviscount como Alfie

Lucas Bravo como Gabriel

Camille Razat como Camille

Samuel Arnold como Julien

Bruno Gouery como Luc

William Abadie como Antoine Lambert

Kate Walsh como Madeline

Paul Forman como Nicolás de León

Melia Kreiling como Sofia Sideris