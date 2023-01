Evaluna Montaner y Camilo Echeverry están viviendo una de las etapas más hermosas de su matrimonio, al lado de su pequeña Índigo, quien llegó a este mundo el 6 de abril de 2022. Si bien, esta nueva faceta como padres los ha llevado a enfocarse en la crianza de su hija, ellos continúan cultivando su amor en todo momento, por lo que renovarán sus votos próximamente.

Tomando en cuenta que ambos reafirmarán el juramento de amor, compromiso y fidelidad que se hicieron ante Dios, los artistas vienen realizando todos los preparativos para dicha ceremonia. A continuación, lo que se sabe al respecto.

LA RENOVACIÓN DE VOTOS DE EVALUNA MONTANER Y CAMILO ECHEVERRY

Durante el reality show “Los Montaner”, que se emite por Disney+, se conoció que Evaluna y Camilo decidieron renovar sus votos; como se recuerda, ellos se casaron el 8 de febrero de 2020 en una romántica boda celebrada en Miami, después de cinco años de noviazgo.

La noticia fue dada por Ricardo Montaner, mientras contaba que le había pedido reafirmar su amor a su pareja Marlene Rodríguez.

“Yo quería aprovechar para volverle a pedir matrimonio a mi esposa. A ver si ella quiere volverse a casar conmigo, así como esa primera vez o más bonito todavía. No te pude comprar un anillo, pero te compré una medallita”, mencionó el intérprete de “Me va a extrañar”.

Ni bien, terminó de señalar dichas palabras, el ganador del Latin Grammy reveló que Evaluna y Camilo también haría lo mismo.

La pareja está muy feliz y experimentando nuevas vivencias al lado de su hija Índigo (Foto: Evaluna Montaner / Instagram)

¿DÓNDE SERÁ LA RENOVACIÓN DE VOTOS DE EVALUNA Y CAMILO?

Debido a que el patriarca de los Montaner tiene pensado renovar sus votos en la India, el mismo escenario será testigo de la reafirmación del matrimonio del cantante colombiano y la estrella venezolana.

“Habíamos quedado que Camilo y Evaluna querían renovar votos en la India, así que podemos todos casarnos”, indicó Marlene Rodríguez.

Pero ambas parejas no serán las únicas, ya que a ellos se sumarán Mau Montaner y su esposa Sara Escobar, quienes cumplirán cinco años de casados. La familia ya tiene todo planeado.

ECHAN POR TIERRA CRISIS MATRIMONIAL

Con esta noticia, los seguidores de Evaluna Montaner y Camilo Echeverry eran los más felices, toda vez que se encontraban preocupados por los rumores sobre una supuesta crisis matrimonial, aunque la joven ya había echado por tierra esos señalamientos en un mensaje que subió a sus redes dando la bienvenida al 2023.

“Este año definitivamente será uno que recordaré para siempre. Todo lo que fue no cabe en un solo post. Dios me dio el privilegio de ser la mamá de Índigo. Parí en casa como lo soñé sin anestesia y con Camilo y mi familia respirando y viviendo cada contracción conmigo. Después de parir me enojé con mi cuerpo por verse tan diferente. Hasta que lo volví a amar y le agradezco por todo lo que es capaz de hacer. Cumplí 25 años y estoy donde quiero estar”, escribió en Instagram.

“¡Me nominaron a los Latin Grammy con el amor de mi vida! Sigo logrando amamantar a Indi y ya van casi 9 meses que también es un sueño cumplido. Me volví más y más loca por mi esposo”, añadió la joven.