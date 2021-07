Antes de que termine la primera temporada de “Love is in the air” en España, ya se podrá ver la segunda entrega por la plataforma de ‘streaming’ de Mitele. Entérate que debes hacer si ya no aguantas las ganas de saber qué pasará con la historia de amor de Eda y Serkan Bolata.

La segunda temporada de “Love Is in the Air” (Sen Çal Kapımı” en su idioma original) se plasma en un escenario cinco años después del final de la primera temporada, donde Eda (Hande Erçel) y Serkan Bolat (Kerem Bürsin) ya no están juntos y ella tiene una hija. Los protagonistas tienen muchas rencillas, que irán limando poco a poco, pero el amor entre ellos sigue vigente. Pero ¿Qué pasó con la historia de amor? ¿Por qué se separaron? Eso es lo que todos querrán saber.

¿DÓNDE VER LA TEMPORADA DOS DE “LOVE IS IN THE AIR”?

SI bien los capítulos finales de la primera temporada han sufrido cambios en sus horarios por parte de Telecinco que, finalmente, decidió sacar de la parrilla a la telenovela turca, ahora se podrá ver por Divinity, que también anunció la exclusiva de la segunda temporada, pero sin fecha aún. Sin embargo, los fans de la telenovela turca que quieran avanzar un poco más rápido pueden hacerlo desde hoy mismo a través de la plataforma de streaming de Mitele.

La segunda temporada de “Love is in the Air”, además, se estrenó el miércoles 9 de junio de 2021 en Turquía y cada semana se emite un nuevo episodio a las 8:00 pm. en Fox Turquía. La novela tiene 13 episodios.

¿CÓMO VER LA SEGUNDA TEMPORADA DE “LOVE IS IN THE AIR”?

La plataforma Mitele ya ha subido a su servicio el primer capítulo de la temporada 2 de “Love is in the air” y quienes quieran verlo deberán pagar la suscripción que es 4 euros al mes. Esta es una técnica muy habitual en Mediaset, en la que los episodios de las series llegan primero a Mitele y, poco después, se emiten en Telecinco, aunque en este caso será a Divinity.

Es una buena opción para los ansiosos seguidores que podrán empalmar la primera con la segunda temporada de telenovela turca. También es una alternativa para quienes no puedan seguir el horario que marca la cadena.

¿DÓNDE VER LA PRIMERA TEMPORADA?

La primera temporada de “Love is in the air” puede verse de lunes a viernes a las 17.45 horas en Divinity, que también emitirá la segunda entrega.