Finalmente, Serkan Bolat ha recuperado la memoria y se acuerda de todo lo vivido con Eda Yıldız, la joven florista de quien se enamoró y por la que ha tenido que luchar contra viento y marea desde la primera temporada de “Love Is in the Air”. Pero, ¿cómo fue que pasó todo?

Si eres de los fans que siguen de cerca la exitosa serie turca, recordarás que capítulos atrás, en la primera parte de la historia, Serkan perdió la memoria tras un accidente aéreo el día en que se iba a casar con Eda. El arquitecto se salvó de morir, pero olvidó todo su pasado. Es allí que cada uno decide tomar caminos diferentes, pero la artista nunca perdió las esperanzas de volver con su amado.

Es así que, cuando Eda y Deniz estaban en el altar a punto de casarse y dar el ‘sí, quiero’, apareció el empresario para detener la ceremonia y confesarle a la florista el amor que siente por ella. Previo a este acontecimiento, la protagonista se mostró preocupada porque Serkan todavía no ha recobrado la memoria. “Llegaré hasta el final. Estoy dispuesta a casarme si con eso lo recupero”, le cuenta a Melo. Poco después, Ceren se une a ellas y les pide perdón por su actitud de las últimas semanas.

Finalmente, Serkan Bolat ha recuperado la memoria y se acuerda de todo lo vivido con Eda Yıldız (Foto: Love Is in the Air / MF Yapım)

SERKAN BOLAT RECUPERA LA MEMORIA

Dos días antes de la boda, la preocupación de Eda se hacía más grande y llora desconsolada; pero Serkan lucha también por recordar su pasado. Aydan, lo observando fijamente una de las joyas de su compromiso e intenta hacerlo reaccionar. “Si todavía la amas, habla con ella o te tocará aceptar que la has perdido”, le dice.

El arquitecto se decanta por la segunda opción y sale a beber a un bar acompañado por Engin. A pocas horas para el enlace de Eda y Deniz, Serkan intenta aclarar su futuro. “No puedo más, no sé si estoy con la persona correcta, no sé qué debería recordar”, le dice a Engin desesperado. Lo que no imaginó es que un encontronazo con un desconocido en el bar donde ha quedado con su amigo pondrá todo en su sitio.

Tras recibir un fuerte golpe, el empresario recordará por fin su historia de amor con Eda. Cuando Serkan recibe un golpe en la cara, las imágenes se le empiezan a suceder. “¡Ya recuerdo a Eda!”, grita. Su amigo lo celebra y trata de convencerlo de que evite ese matrimonio: “Todavía no es tarde. Eda luchó mucho por su relación. Merece por lo menos que le digas que lo que vivieron fue real”.

SERKAN SE DECLARA A EDA

Con todos los recuerdos en su cabeza, Serkan se presenta en la boda, le pide perdón a Selin porque no la ama y se declara a Eda frente a todos.

“Me acuerdo de ti y de mí, de nuestro amor y de lo mucho que te quiero. No te cases con él. No lo hagas”, le dice a Eda, quien responde que todo ha sido una farsa: “No me he casado. No lo he hecho ni lo iba a hacer. La boda no es real. Ha sido todo un montaje para que te acordaras de mí y ha funcionado”. Aunque no imagina lo que vendrá segundos después.

ras recibir un fuerte golpe, el empresario recordará por fin su historia de amor con Eda (Foto: Love Is in the Air / MF Yapım)

EL PLAN DE DENIZ

Eda pensó que todo el plan era una farsa, pero no imaginó que, en plena reconciliación con su amado, se toparía con una dura verdad: su amigo planeó todo para que la boda sea real. Es así que la funcionaria a cardo les dice a los protagonistas que “esta boda es de verdad, se han casado de acuerdo con la ley”.

En tanto, a Deniz no le queda más remedio que confesar. “Estaba desesperado”.

Antes esto Aydan le pone las cosas claras al amigo de la infancia de Eda y le dice que si no colabora con anular el matrimonio podría terminar en prisión. “Nuestros abogados resolverán este problema con mucha rapidez, por supuesto si Deniz colabora con nosotros. ¿Sabes que lo que has hecho es un delito? Ni te imaginas lo que puede hacer un buen bufete de abogados, podrían meterte una temporada entre rejas”, señala el amigo del arquitecto.

No obstante, los protagonistas de la historia de amor no la tendrán nada fácil. Horas después, Selin y Deniz arman un nuevo plan.

“No podemos permitir que sean felices. Si nosotros sufrimos que ellos sufran también. No firmes la anulación del matrimonio. De esa manera tendrá que resolverse con un divorcio y no podrán volver a casarse en casi un año. Desaparece durante todo el día y no firmes. Si nosotros somos infelices ellos también deben serlo”, le dice. Deniz le hace caso, cierra su café y trata de abandonar Estambul. ¿Qué pasará ahora con Serkan y Eda?