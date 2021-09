La telenovela turca “Love Is in the Air” (“Sen Cal Kapimi” en su idioma original) llegó a su final en su emisión original con el capítulo 52. La temporada 2 de la historia de Serkan (Kerem Bürsin) y Eda (Hande Erçel) dejó con el corazón en la boca a los seguidores por la incertidumbre del nacimiento del bebé de la pareja y todo los obstáculos que aparecieron en los últimos minutos.

La ficción otomana, de esta manera, dio fin a una de las comedias románticas más populares de los últimos años. El hecho de que haya tenido una segunda temporada es una muestra de la preferencia del público con la historia estrenada el 8 de julio de 2020.

¿De qué trata “Love Is in the Air”? La telenovela turca, también conocida como “Me robaste el corazón”, se enfoca en cómo Serkan y Eda se enamoran después de odiarse en los primeros momentos en que se conocen. Ella es una florista que sueña con estudiar en Italia y ser arquitecta paisajista. Mientras que él es un adinerado jefe de un estudio de arquitectura.

Sus vidas se cruzan por esa oportunidad de estudio que Eda pierde. Ella culpa a Serkan, pero llegan a un trato y, tras fingir que son pareja, la atracción y los gustos empiezan a florecer entre ellos. Después llegarán una serie de obstáculos que deberán sortear para ser felices, como el cáncer.

El capítulo 52 de "Love is in the air" es el último episodio de la exitosa telenovela turca cuya trama se centra en Eda Yildiz y Serkan Bolat (Foto: MF Yapım)

¿CÓMO FUE EL FINAL DE “LOVE IS IN THE AIR” EN EL CAPÍTULO 52?

El capítulo 52 de la temporada 2 de “Love Is in the Air”, el final de su emisión en Turquía, se conoció que pasó con el embarazo de Eda. La llegada del bebé pone en movimiento a la familia y amistades de la pareja. El primer adelanto del desenlace es que el niño se llamará Alps. “Eda, no eres mi nuera, eres mi hija”, le dice Aidan ante la noticia.

Serkan, mientras tanto, está muy alterado y paranoico por el pronto nacimiento de su hijo. El susto de la caída de las escaleras de Eda la ha puesto en ese estado de alerta y forma un grupo de vigilancia para que monitoreen a su amada. Esto, por supuesto, molesta mucho a Serkan, quien tiene el humor muy explosivo por su gestación.

Sin embargo, todas las previsiones se van a la borda. El drama regresa a los protagonistas porque Eda rompe fuente en la mitad de la nada, cuando estaban en su auto rumbo a su nuevo hogar, donde recibirían a Alps. En tanto, los demás están en el hospital, no solo a la espera del bebé sino por otros incidentes.

¿EDA Y SERKAN TUVIERON SU BEBÉ EN EL FINAL DE “LOVE IS IN THE AIR”?

El nacimiento de su bebé Alps empieza a suceder en medio de la naturaleza, sin civilización a la vista. Serkan es el que más se altera porque entendió que debe asistir a su esposa para que pueda dar a luz sin ningún inconveniente.

“Me voy a desmayar. Te juro que me voy a desmayar”, le dice Serkan a Eda. Sin embargo, para la tranquilidad de los padres y los seguidores de “Love Is in the Air”, el nuevo integrante de la familia nace sin complicaciones y en medio de un ambiente totalmente natural. Su familia y amigos los reciben después en el hospital para celebrar el nacimiento.

“A veces la vida presenta a una persona con sorpresas que son incluso mejor que sus sueños. A veces una persona se crea su propia suerte. No debes rendirte, perder la esperanza, no importa lo que ocurra. Y este hombre, al que una vez odié...”, dice Eda en el último tramo de la telenovela turca.

Luego agrega: “Mi amor, mi corazón, mi marido. Serkan Bolat. Qué bien que llamé a su puerta. Qué bien que me abrió su corazón. Ahora tenemos una larga vida llena de sorpresas. Juntos con mi hija y mi hijo. Nuestro cuento continúa. Tres manzanas cayeron del cielo. Una para la que lo cuenta. La segunda para el que lo escucha. La tercera es para el que lo vio. Te amo locamente, Serkan Bolat”.

El parto de Eda se complica y Serkan está nervioso (Foto: MF Yapim)

¿DÓNDE PUEDO VER “LOVE IS IN THE AIR”?

Así es como culminó una de las exitosas telenovelas turcas, en su emisión original, el 8 de setiembre de 2021. Fueron dos temporadas llenas de emociones, momentos conmovedores y divertidos, en la que el público se enamoró más de la pareja de Eda y Serkan.

En España, la telenovela turca puede verse a través de la señal de Divinity de lunes a viernes. De acuerdo a su programación actualizada, la producción otomana estrena capítulos nuevos en el horario de las 17:45 horas.

Además, los televidentes también pueden ver los episodios de “Love Is in the Air” a través de la plataforma de streaming Mitele, por un valor de cuatro euros al mes, con la disponibilidad de los capítulos estrenados hasta el momento y de ver los nuevos por adelantado y de manera online y en directo.