El final de la segunda temporada de “Love Is in the Air” (“Sen Çal Kapımı” en su idioma original) estaba previsto para agosto de 2021, pero debido al respaldo de audiencia, Fox Turquía confirmó que la telenovela protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin continuará hasta finales de septiembre.

Esta no es la primera vez que alargan la historia de amor de Eda Yıldız y Serkan Bolat. Inicialmente, se tenía planeado cerrar su nueva entrega con 11 capítulos, sumando un total de 50 episodios.

Luego se anunció que la segunda temporada de “Love Is in the Air” terminaría con el capítulo 13, que se emitirá el próximo 8 de septiembre en Fox Turquía. Pero la producción se ha alargado una vez más y se extenderá hasta llegar a los 15 capítulos, según indican Dizilah e IMDb.

La historia de amor de Eda y Serkan terminará tras 54 capítulos y dos temporadas (Foto: MF Yapım)

¿CUÁNDO TERMINARÁ “LOVE IS IN THE AIR 2” EN TURQUÍA?

El capítulo 15 de la segunda temporada de “Sen Çal Kapımı” se emitirá el próximo miércoles 22 de septiembre a las 8:00 p.m. en Fox Turquía.

El episodio final también podrá verse mediante su canal de YouTube haciendo CLIC AQUÍ.

Las grabaciones de la segunda temporada de “Love Is in the Air” concluyeron en agosto de 2021, por lo tanto, es poco probable que el melodrama se extienda más allá de 54 episodios en total.

La buena aceptación y la química que hay entre los protagonistas, han logrado que se agreguen unos capítulos a la ficción, lo que también beneficia a la cadena, que tendrá ocupada la parrilla hasta que lleguen los nuevos estrenos a finales de septiembre.

Por supuesto, Divinity, que es a encargada de emitir la telenovela turca en España también saldrá beneficiad con los dos episodios extras, ya que la última semana de agosto la serie ha conseguido un %5,2 de cuota y 470.000 espectadores, la mejor audiencia hasta el momento.

¿QUÉ PASÓ EN EL EPISODIO 11 DE “LOVE IS IN THE AIR 2”?

Tras conocer que Eda está embarazada, Serkan, quien no puede estar más feliz, trata en lo posible de que su amada se sienta muy bien y evita, hasta el extremo, ocasionarle algún malestar, algo que transmite a los trabajadores de Art Life, los cuales desconocen la noticia, pues Eda ha preferido no comentarlo por el momento.

LA FELICIDAD EMBARGA A SERKAN

En los avances del siguiente episodio vemos a Bolat muy contento luego de saber el estado de su pareja. “Quiero arrancarme el corazón y dártelo. Eres realmente increíble. ¡Te amo!”, le dice mientras la carga, pero después se siente culpable por haber hecho eso. “Hice mal, ¿verdad? Estás embarazada y no debí haberte levantado”, le comenta.