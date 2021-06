La química en pantalla de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una las principales razones del éxito de la telenovela turca “Love Is in the Air”. La pareja protagonista ha pasado por más de un problema en la ficción, pero en la vida disfrutan de su amor que comenzó hace apenas unos meses, cuando decidieron hacer público su romance.

Todo empezó con los rumores sobre una posible relación entre ellos, que les persiguió desde el comienzo de “Sen Çal Kapımı” (en su idioma original). Y un año después, los actores confirmaron su relación después de que un fan les fotografiara juntos en el hall del hotel en el que se alojaban durante unas vacaciones.

Bürsin y Erçel publicaron unos románticos mensajes en sus redes sociales con los que reconocían que entre ellos había mucho más que una buena amistad. Desde entonces, los fans no se han quedado tranquilo con que sean solo novios y comenzó a hablarse de una posible unión matrimonial. Pero, ¿realmente piensan casarse? Aquí te lo contamos todo.

La química en pantalla de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una las principales razones del éxito de la telenovela turca “Love Is in the Air” (Foto: MF Yapım)

HANDE ERÇEL Y KEREM BÜRSIN, ¿SE CASAN?

Como lo mencionamos, dos meses después de que la pareja que interpreta a Serkan Bolat y Eda Yıldız en “Love Is in the Air”, se hace fuerte el rumor de la boda de la pareja. La web Al Bawaba ha sido la primera en especular con que el actor podría haber aprovechado su romántica escapada para pedirle matrimonio a la bella actriz.

Este medio no ha sido el único que ha mencionado ello. De hecho, la revista de Emiratos Árabes Woman y varios canales de YouTube de Turquía han publicado que la pareja podría dar este imporante paso próximamente.

Pero, ¿realmente se casarán? Por ahora, ninguno de los dos ha salido a desmentir los rumero y últimamente han evadido la pregunta de la prensa sobre una inminente boda. Bürsin y Erçel continúan con su habitual discreción. No obstante, los últimos días, la actriz ha respondido, discretamente, la prengunta. “Ahora mismo solo estamos haciendo nuestro trabajo”, ha dicho.

Mientras se disipan las dudas, los actores siguen grabando los últimos episodios de la telenovela turca, en el que sus personajes no pasan por un buen momento desde que el empresario perdió la memoria y ambos decidieron continuar con sus vidas disntantes.

En el último capítulo, que se transmite en España, Serkan ha besado a Eda para intentar recordar su pasado y encender de nuevo la llama del amor. Lamentablemente, la respuesta del arquitecto le romperá el corazón a Eda. “No, no me acuerdo. Pensé que besándote quizá recordaría algo”, le confiesa. Queda claro que los planes de la joven florista por recuperar al amor de su vida no está saliendo como desea, por el contrario, las cosas se siguen complicando.

Mientras se disipan las dudas, los actores siguen grabando los últimos episodios de la telenovela turca (Foto: MF Yapım)