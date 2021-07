Hande Erçel es una de las actrices turcas del momento, gracias a su rol protagónico en “Love Is in the Air”, la telenovela que ha causado revuelo en España y otros países del mundo, a partir de la historia que narra la vida de un joven florista que se enamora de un heredero multimillonario, Serkan Bolat, y que viven un romance lleno de altibajos. Actualmente, la ficción viene transmitiendo su segunda y última temporada.

A raíz del éxito de “Sen Cal Kapimi”, título original de la telenovela turca, muchos fans vienen siguiendo muy de cerca la vida de la protagonista. Hace apenas unos meses, Hande Erçel confirmó su romance como Kerem Bürsin, el coprotagonista de la historia y, desde entonces, su relación ha acaparado portadas nacionales e internacionales.

Pero es su reciente revelación que llamado la atención de todos. Erçel ha confesado que tiene una superstición que le ha permitido, según la propia actriz, tener buena suerte en cada uno de sus proyectos, y en la vida misma. ¿De qué se trata? A continuación, te contamos todos los detalles.

LA SUPERSTICIÓN DE HANDE ERÇEL

Hande Erçel vive uno de los momentos más importantes en su carrera; goza de gran éxito y es querida por muchos dentro y fuera de Turquía. Sus logros, sin embargo, podría estar relacionada a una maní que tiene. Según reveló en una entrevista con el cómico turco Ibrahim Selim, tiene que repetir todo tres veces para asegurarse la buena suerte.

“Tengo creencias supersticiosas. Lo hago en tres. Decirlo tres veces o hacerlo tres veces. Si hago algo secreto. Por ejemplo, si deseo algo, lo deseo tres veces. Si mis dedos se mueven es que lo estoy pensando tres veces”, aseguraba en el programa. Contarlo a lo mejor no ha sido una buena idea, ya que justo después de decirlo en voz alta se ha dado cuenta de que puede haberse sentenciado: “Siento que ahora no va a funcionar porque lo he revelado”, confesó.

¿Es acaso esta superstición lo que le permitió llegar a protagonizar una de las telenovelas más populares de Turquía? Quizá, para algunos, podría parecer solo una manía; pero los resultados son reales. Primero consiguió hacerse un espacio con “Güneşin Kızları” (“Chicas del sol”, en español) y años más tarde, llegó a ser conocida internacionalmente y con ello, logró la oportunidad en “Love Is in the Air”.

La actriz ha logrado hacer una carrera sólida. De hecho, en varias oportunidades, su pareja, Kerem Bürsin, ha comentado que la actriz de 27 años se toma muy en serie sus responsabilidades y se esfuerza cada día por ser la mejor, con o sin supersticiones.

DÓNDE VER A HANDE ERÇEL EN “LOVE IS IN THE AIR”

La segunda temporada de “Love is in the Air” se estrenó el miércoles 9 de junio de 2021 y cada semana se emite un nuevo episodio a las 8:00 pm. en Fox Turquía.

Mientras que en España todavía se está emitiendo la primera temporada de la serie, que llegará a su final próximamente. En el país ibérico se emite en Telecinco, Divinity y también está disponible en Mitele PLUS.