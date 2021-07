Melisa Döngel es una de las actrices de “Love Is in the Air”, la serie turca que se ha convertido en una de las favoritas de España, a partir de la historia de amor de Serkan Bolat (Kerem Bürsin) y es Eda Yildiz (Hande Erçel). La actriz turca de 21 años, que interpreta a Ceren Basar, la mejor amiga de la protagonista, ha causado revuelo en su país tras confesar que fue abusada sexualmente por parte de su padre.

En “Sen Cal Kapimi” (título original de la serie), Döngel es Ceren, miembro de un importante estudio de abogados, profesión que ejercen con éxito sus padres, su hermano y otros miembros de su familia. Ella y Eda se conocieron en la universidad y desde entonces son mejores amigas. Estudió derecho, pero su gran sueño es poder convertirse en diseñadora de calzado.

La noticia del abuso que sufrió salió a la luz a raíz del ‘caso Elmalı’, que ha conmocionado Turquía. Tras la liberación de una pareja que fue arrestada por presuntamente abusar sexualmente de dos niños en Antalya, varios casos similares de rostros conocidos en el país se hicieron públicos y uno de ellos fue de Melisa Döngel. Según se ha dado a conocer, la actriz sufrió abusos sexuales por parte de su padre.

EL CASO DE ABUSO A MELISA DÖNGEL, ACTRIZ DE “LOVE IS IN THE AIR”

De acuerdo con información de Hürriyet, Melisa Döngel sufrió abusos sexuales en casa, su padre ejercía violencia sobre ella. El culpable fue arrestado y ahora mismo cumple condena en prisión. Este terrible hecho en la vida de la actriz la llevó a tener varias sesiones de terapia psicológico para poder lidiar con las secuelas. Pero lejos de venirse abajo, ha demostrado ser toda una guerrera, pues ahora mismo viene librando una lucha por proteger a su hermana de 17 años.

Aunque su padre está en prisión, la lucha de Döngel aún no ha terminado. La actriz de 21 años, actualmente se encuentra en un proceso judicial para hacerse con la custodia de su hermana, con el fin de evitar que pase la misma situación que ella. No obstante, la situación se ha complicado debido a que el padre de la actriz también ha pedido la custodia de la menor alegando que la vida de Melisa “lleva una mala vida” y exigió que su hija viva con su esposa, que radica en Rusia, o, en su defecto, que sea colocada bajo protección estatal.

El terrible episodio con su padre fue lo que llevó a Melisa Döngel a dedicarse a la actuación; aunque quería ser psicóloga, se dio cuenta que siendo intérprete podía valerse por sí misma. Ahora que su carrera actoral está cimentada, piensa en estudiar psicología, tal y como quería.

“En realidad, nunca pensé en ser actriz, pero la vida me llevó a actuar. Cuando me involucré, me di cuenta de que la actuación y la psicología no van en direcciones opuestas. Al actuar, podemos asumir muchos personajes y ser un espejo de las situaciones sin salida en las que vive la gente. Espero que podamos ser un poco de guía”, dijo en una entrevista.

