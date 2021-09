En Turquía, “Love Is in the Air” cerró su temporada 2 con el capítulo 52, marcando así el final de la historia entre Serkan (Kerem Bürsin) y Eda (Hande Erçel), los protagonistas de la exitosa producción televisiva. El cierre, como era de esperarse, estuvo lleno de emociones. Eso sí, no dejaron la intriga; sobre todo, con el embarazo de la joven florista y la incertidumbre del parto que se complicó en los últimos minutos.

En sus dos entregas, “Sen Cal Kapimi” narró la vida de Serkan y Eda y el camino que los lleva a enamorarse, incluso después de odiarse. Ella es una florista que sueña con estudiar en Italia y ser arquitecta paisajista. Mientras que él es un adinerado jefe de un estudio de arquitectura. La trama conquistó más allá de las fronteras de Turquía, pero es en España donde se convirtió en un fenómeno, país donde aún se emite los capítulos finales.

En resumen, el final de la telenovela turca fue muy emotivo. Una entrega marcada por la familia y sin los altibajos a los que ya nos habían acostumbrado a lo largo de la historia. La pareja protagonista por fin pudo ser feliz. A continuación, te contamos el resumen del último capítulo y los cinco puntos más importantes del gran final.

El capítulo 52 de "Love is in the air" es el último episodio de la exitosa telenovela turca cuya trama se centra en Eda Yildiz y Serkan Bolat (Foto: MF Yapım)

CINCO COSAS QUE PASARON EN EL FINAL DE “LOVE IS IN THE AIR”

5. LA CAÍDA DE EDA

Previo al último episodio, Eda cayó de una escalera y todos pensaron que la vida del bebé que espera corre peligro. Sin embargo, pronto de resuelve la dida, pues tanto ella como su hijo están bien. Aunque Serkan, después del susto, decide preparar una cuadrilla de vigilancia para que siempre haya alguien cuidando de su amada.

Es así que el capítulo final se centra en la preparación de todos los familiares y amigos de Eda y Serkan ante la llegada del pequeño.

4. LAS PALABRAS DE KEMAL

El hecho que Serkan extreme las medidas no fue del agrado de la protagonista y se enfada con todos. Kemal calma las aguas y se acerca a la florista con un helado; así logra apaciguar los ánimos. Eso y las palabras le dice:

“Los demás tienen miedo porque siempre has sido tú la que les ha mantenido juntos. Antes de que llegases Serkan no hablaba con Aidan más de dos frases. No era amigo de nadie. Estaba solo. Somos mariposas que giran alrededor de un mundo que eres tú”.

En "Love is in the air", el proceso de embarazo es complicado para Serkan porque todo quiere mantenerlo bajo control como saber el sexo de su bebé (Foto: MF Yapım)

3. EL NOMBRE DE BEBÉ Y SU NACIMIENTO

Eda anuncia que el bebé ya tiene nombre y será Alps. La señora Aidan se emociona mucho ante este pequeño homenaje y le dice que la quiere mucho. “Eda, no eres mi nuera, eres mi hija”, señala la madre de Serkan.

Cuatro meses después, Eda y Serkan están en mitad de la mudanza hacia su nueva casa y preparados para recibir a Alps. Aunque, el pequeño sorprende a todos y lo hace en un momento complicada: en una carretera fuera de la civilización y con el auto averiado. Eda rompe aguas y la llegada al mundo de Alps parece inminente. No les va a dar tiempo a llegar a un hospital.

“Me voy a desmayar. Te juro que me voy a desmayar”, dice Serkan después de darse cuenta que va a tener que ser él el que asista el parto de su amada.

El parto de Eda se complica y Serkan está nervioso (Foto: MF Yapim)

2. LA LLEGADA DE ALPS TRAJO BUENAS NOTICIAS PARA TODOS

Eda y Serkan recibieron a su pequeño. Y los demás también reciben buenas noticias. Aifer conoce a un hombre en el estacionamiento, aunque empiezan mal ya que él le atropella, pero espera conocerla en otras circunstancias y ella accede. Por otro lado, Melo también ha conocido al amor de su vida: uno de los doctores del hospital.

1. LA DESPEDIDA

“Love Is inthe Air” cierra con las palabras finales de Eda:

“A veces la vida presenta a una persona con sorpresas que son incluso mejor que sus sueños. A veces una persona se crea su propia suerte. No debes rendirte, perder la esperanza, no importa lo que ocurra. Y este hombre, al que una vez odié... Mi amor, mi corazón, mi marido. Serkan Bolat. Qué bien que llamé a su puerta. Qué bien que me abrió su corazón. Ahora tenemos una larga vida llena de sorpresas. Juntos con mi hija y mi hijo. Nuestro cuento continúa. Tres manzanas cayeron del cielo. Una para la que lo cuenta. La segunda para el que lo escucha. La tercera es para el que lo vio. Te amo locamente, Serkan Bolat”, dice la joven y bella florista.