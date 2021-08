“Love Is in the Air” se encuentra en el tramo final de su primera temporada, y la historia ha puesto en peligro la vida de sus dos protagonistas. Serkan ha sido diagnosticado con un tumor cerebral y Eda teme por su vida. En medio de todo esto, Mediaset ya promociona el debut de la segunda entrega de su serie turca más exitosa, generando gran expectativo entre la audiencia.

Aunque le duela, Serkan Bolat se ve obligado a aceptar que está gravemente enfermo y que tendrá que confiar en la medicina para superar el mal momento. Sin embargo, la noticia llega en un mal momento, pues se acaba de enterar que no es padre del hijo que espera Selin. Tras conocerse ello, Eda ya plena su futuro junto a su amado, quien decide no contarle sobre su grave estado de salud.

HORA Y CÓMO VER LOS ÚLTIMOS CAPÍTULOS DE “LOVE IS IN THE AIR”

Los últimos capítulos de la primera temporada de la comedia romántica turca serán transmitidos por:

Divinity de lunes a viernes a las 17:45 horas (5:45 P.M hora local de España)

Telecinco la madrugada del miércoles a las 00.30 horas

QUÉ PASARÁ EN LOS PRÓXIMOS CAPÍTULOS DE “LOVE IS IN THE AIR”

Además, de la complicada salud que atraviesa Serkan en secreto, en los capítulos finales de “Love Is in the Air” también veremos que los protagonistas están decididos a resolver el caso de un hombre desaparecido que podría haber sido asesinado.

Como una auténtica pareja de detectives, Eda y Serkan continuarán indagando sobre lo que pudo ocurrir la noche del incidente. Sin embargo, la tensión hará que la florista exprese sus sentimientos y sus mayores temores: “Tengo miedo de que te pase algo y acabes herido. Vayamos a la policía”, le dirá Eda al empresario.

Además, la investigación de la desaparición no será tan sencilla como Eda y Serkan esperaban. En medio de la reunión con Canan, Aydan y Kemal aparecen en la casa con las mismas intenciones: averiguar qué ocurrió el día del accidente.

El empresario que hará lo imposible por encontrar un misterioso cuaderno que tenía la víctima y descubrir la verdad. ¿Podrá hacerlo? ¿Aydan y Kemal podrán en peligro la investigación?