Sus padres se separaron hace varios años y desde entonces tanto ella como su hermano mayor han aprendido a convivir con la situación de tener padres separados y con nuevos compromisos. Lucerito Mijares, la cantante e hija de Lucero y Manuel Mijares, reveló cómo es el trato y manejo con las actuales parejas de sus progenitores.

En una reciente entrevista con diversos medios de comunicación, la jovencita de 18 años señaló que ha procurado llevarse “lo mejor posible” con las personas con las que sus padres decidieron rehacer sus vidas.

Es necesario indicar que Lucero, la recordada “Novia de América”, tiene como pareja actual a Michel Kuri, mientras que Mijares mantiene un romance con la empresaria Pita de la Vega.

¿CÓMO ES LA RELACIÓN DE LUCERITO MIJARES CON LAS PAREJAS DE SUS PADRES?

“Muy, muy bien. La verdad es que con las parejas que han tenido mi papá, tanto como mi mamá, intentó llevarme lo mejor posible”, declaró la menor de los dos hijos que tuvieron los cantantes durante su matrimonio de 14 años.

Vale precisar que Lucerito convive desde hace más de una década con la pareja de su mamá, mientras que con De la Vega, pareja de su papá, lleva poco más de un año tratándola como de la familia.

¿QUIÉNES SON LAS PAREJAS ACTUALES DE LUCERO Y MANUEL MIJARES?

Lucero, quien estelariza la serie “El Gallo de Oro” tiene una sólida relación de 10 años con el empresario Michel Kuri, a quien llama su “novio eterno”, pues hasta ahora no tienen planes de casarse ni de vivir juntos.

“Él es un hombre muy inteligente y me apoya mucho en todo lo que hago. Lo único que él hace es hacerme feliz y quererme. Nos amamos sin compromiso, no tenemos hijos en común y no estamos casados, pero estamos juntos porque queremos; lo que nos hace permanecer juntos es el amor y el cariño que nos tenemos y ahora estamos más unidos que nunca”, señaló Lucero en agosto de 2021 a TVNotas.

Lucero junto al empresario (Foto: Michel Kuri / Instagram)

Mijares, por su parte, inició a finales de 2021 una relación con la empresaria Lupita de la Vega. El año pasado, la hija de Federico de la Vega Matthews habló de su relación con el cantante y señaló que tras convivir con los hijos de Lucero y Mijares se dio cuenta que son “maravillosos”.

“Nos hacemos mucha compañía y hay mucha confianza por tanto tiempo de conocernos, entonces lo disfrutamos mucho”, dijo De la Vega sobre su relación en entrevista con el programa “Sale el sol” en junio pasado.