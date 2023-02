El paso de los años es inevitable, para todos, y las celebridades no escapan a ello. Por eso mismo, con el correr de los almaneques, los artistas empiezan a mostrar los cambios y envejicimiento naturales. Ese es el caso de Lucero, la recordada “Novia de América”, quien recientemente se dejó ver al natural a través de las redes sociales.

La actriz y cantante, natural de Ciudad de México, siempre se ha caracterizado por su autenticidad. Desde joven ha expresado lo que siente y no ha hecho caso a lo que terceros puedan decir sobre ella. Así, la exesposa de Mijares se mostró sin maquillaje a sus 53 años.

La estelar de “Lazos de amor” suele compartir contenido con frecuencia en su Instagram y fue a través de esa red social que subió una “stories” en las que se muestra cómo se ve actualmente sin producirse.

ASÍ SE VE LUCERO, A LOS 53 AÑOS, SIN MAQUILLAJE

El pasado lunes 20 de febrero, Lucero realizó un post en sus historias de Instagram en la que aparece sin una gota de maquillaje y luciendo su melena, ahora, en color castaño, después de varios años de llevarla con destellos rubios.

“Buenas noches, con pelo castaño y sin pintar y sin filtro y así”, escribió la histrionisa junto a la ‘selfie’ que se tomó en la cama.

Lucero reveló que a pesar de que su intención era colgarla en su ‘feed’ de Instagram no se “atrevió” para evitar críticas como los que recibió hace una semana. “Confieso que no me atreví a postearla en fijo, por aquello de los criticones”, añadió la cantante.

Lucero ya había compartido las razones por las que prefiere mostrarse sin retoques estéticos. “A mí me gusta más verme natural. Y siempre lo digo, tengo arrugas, es normal. Creo que a los 50 años no existe ni una sola persona que no tenga arrugas, a menos que sea por un exceso de bótox, pero tampoco se ve bonito, a mi gusto personal”, contó en entrevista para el diario Reforma en 2019.

La actriz también confesó que ella “se siente contenta” por cómo luce y no quiere verse más joven porque “las personas deben representar la edad que tienen. No me quiero ver de 20, 30 ni 40. Me quiero ver de los años que tengo... El tiempo es implacable, hay que abrazar la edad que uno tiene”.

La historia que se viralizó en distintas redes sociales (Foto: Lucero / Instagram)

LA REACCIÓN DE SUS FANS A LA FOTO DE LUCERO AL NATURAL A LOS 53 AÑOS

La imagen que colgó Lucero en sus historias de Instagram rápidamente fue replicada en Twitter, en donde los usuarios opinaron sobre la nueva foto.

“Para mí no es valentía, es normal, más bien sería amor propio, se muestra tal cual es, sin tapujos, no como otras que no aceptan el paso del tiempo, y se llenan de filtros”, se lee en los comentarios de una cuenta de Twitter que retomó el post de la celeb.

“Luce bonito cutis, bien por Lucero”, “Sigue siendo bella”, son otros de los comentarios positivos que recibió.