Este jueves 28 de octubre se estrenará la tercera temporada de Luis Miguel, la serie por Netflix, donde aparecerán nuevos personajes para seguir con la historia. Uno de ellos es el peruano Mauricio Abad, quien dará vida a Sergio Baster, el hermano menor del cantante.

En esta nueva secuencia de la serie de ‘El Sol’ se sabrá lo que pasó con “Sergiño”, quien en los últimos capítulos de la segunda temporada se alejó de Luis Miguel para irse a vivir a España con su abuela paterna y así alejarse de los reflectores.

¿QUIÉN ES MAURICIO ABAD?

El joven actor Mauricio Abad tiene tan solo 24 años de edad y es uno de los pocos peruanos que ha logrado internacionalizarse. Desde hace dos años que vive en la ciudad de México y que consiguió la fama con su papel protagónico en “Like: La Leyenda”, un remake de la telenovela ‘Rebelde’ que se estrenó por Televisa.

“En México vivo hace dos años, trabajaba como modelo y para tener más dinero también vendía perfumes en una tienda, además de estudiar actuación. En un momento sentí que nada me estaba saliendo bien, pero quise demostrarle a mi familia que no me rendía. Seguí, insistiendo hasta que se me presentó la oportunidad de realizar el casting para ‘Like, la leyenda’”, dijo en agosto el actor para El Comercio.

Luego de haber actuado en el mencionado remake, Mauricio ha tenido éxito con otras producciones como “¿Qué le pasa a mi familia?” y “Princesas” de América TV, que fue grabada en el Perú.

“Yo sé que quiero seguir creciendo y las cosas se dieron así. Mi sueño es trabajar en Hollywood o una producción de Netflix. Ser peruano en México para mí no es malo, al contrario, lo considero como un ‘jale’, porque a las chicas les llama la atención mi acento. Es verdad que siempre me preguntan por Laura Bozzo o me bromean con eso de ‘Qué pase el desgraciado’, yo solo me río, no me molesta”, dijo.

Finalmente, Mauricio Abad hará uno de los papeles más importantes de su carrera. Interpretará a Sergio Gallego, el tercer hijo de Luis Rey y Marcela Basteri.