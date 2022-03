Los fans en Estados Unidos de “Madre”, la telenovela turca protagonizada por Cansu Dere y la pequeña estrella turca Beren Gökyıldız, vivirán una nueva etapa de la historia cuando Univisión estrene un salto en el tiempo en la historia que narra conmovedora historia de una niña víctima de abuso físico y emocional en su casa que es rescatada por su maestra.

Así es, el conmovedor drama turco dará un salto en el tiempo que situará la historia 18 meses después de que Zeynep, el personaje de Cansu Dere, cayera en coma luego de verse obligada a despedirse de Turna (Beren Gökyıldız para evitarle más sufrimiento ante la incertidumbre de no saber qué iba a pasar con ella. Esto sucedió después del trágico accidente automovilístico que sufrió junto con Sinan (Serhat Teoman) tratando de salvarle la vida a la pequeña.

¿CÓMO SERÁ EL SALTO EN EL TIEMPO DE “MADRE”?

La vida de la joven fotógrafa no será la misma. Ha pasado un año y medio desde que cayó en coma y aunque podido salir de ello y recuperarse del accidente, también ha tenido que aprender a vivir con un gran dolor en su corazón por la supuesta muerte de Turna. Zeynep cree que murió debido a una mentira que inventó Cahide (Gülenay Kalkan).

Después de despertar del coma en "Madre", Zeynep cree que Truna está muerta (Foto: MedYapım/MF Yapım)

¿QUÉ PASA AHORA EN LA VIDA DE ZEYNEP?

“El problema no fue salir del coma, sino mantenerme en pie después de lo de Turna y aferrarme a la vida”, llega a confesar la joven en la nueva etapa de la historia.

Ahora Zeynep está casada con Sinan y vive un gran momento a nivel profesional tras ser ascendida en su trabajo, pero la supuesta muerte de Turna le impide ser feliz por completo y borra todo rastro de ilusión y felicidad en su rostro.

“Hubo momentos en los que creía que no despertarías, pero ahora estás aquí conmigo, aún no lo puedo creer, por eso me gusta mirarte fijamente y disfrutarlo”, le confiesa Sinan en una escena de “Madre”.

Un año y medio depués, Zeynep está casada con Sinan en "Madre" (Foto: MedYapım/MF Yapım)

Mientras la protagonista trata de rehacer su vida en medio del dolor, Turna continúa sufriendo los abusos emocionales de su padrastro y de su madre. Además, la niña se ha visto obligada a asumir una gran responsabilidad a su corta edad: velar por el bienestar de su hermanito. La niña protagonista se tiene que hacer cargo del menor debido a la incompetencia de sus padres.

Turna, pese a todas las adversidades, tratará de proteger en la medida de sus posibilidades para evitar que su hermano padezca lo que ella sufrió. ¿Qué pasará ahora con Zeynep y Turna, acaso volverán a cruzarse? ¿La fotógrafa descubrirá que Turna está viva? Esta y muchas otras preguntas serán descubiertas en los próximos capítulos que emite Univision de lunes a viernes a las 10 p. m., hora del Este.

Tras el salto en el tiempo en “Madre”, Turna se encarga de su hermano menor (Foto: MedYapım/MF Yapım)