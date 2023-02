Es hoy por hoy una de las celebridades de reality show más famosa de México. Manelyk González, quien se hiciese conocida por su accionar polémico en “Acapulco shore”, se ha ganado el rótulo de “chica reality”, mismo estatus que le ha permitido crecer en todo sentido. No obstante, la influencer no olvida sus orígenes y recordó dónde inició su camino: la casa de su madre.

No es un secreto que Manelyk saltó a la fama cuando se vio expuesta su privacidad e integridad física en la primera temporada del reality antes mencionado (2014) , pues fue golpeada fuertemente por una de sus compañeras, además de ser captada sosteniendo encuentros íntimos y en múltiples ocasiones se le vio pasada de copas.

Sin embargo, González asegura que esa imagen de ella ha quedado en el pasado. En la actualidad ha madurado y tiene un comportamiento más centrado.

LOS INICIOS DE MANELYK GONZÁLEZ ANTES DE SER UN PERSONAJE DE REALITY SHOW

En una entrevista de hace un tiempo con MTV, la celeb rememoró cómo empezó a ganarse el dinero para sus primeras pretensiones y necesidades cuando era prácticamente una adolescente.

Manelyk contó que para tener todos los lujos a los que compañeras de su escuela tenían acceso, ella debía trabajar por lo que comenzó a laborar como hostess en restaurantes de lujo.

MANELYK GONZÁLEZ MUESTRA LA CASA EN DONDE VIVIÓ ANTES DE SER FAMOSA

Recientemente en sus redes sociales, “Mane” mostró que estuvo en la colonia en donde creció, en Coapa, y “la pajarita” enseñó a sus seguidores la casa en la que vivía, en una zona de clase media.

Era un inmueble dentro varias viviendas, tipo “vecindad”; además con gran nostalgia rememoró que la parte trasera de aquella calle en donde vivió era su lugar favorito para jugar.

“Yo vivía aquí, mi ventana era esta, ahorita ya le pusieron esa cosita de ahí pero yo me escapaba porque me brincaba de ahí y pues ya me quedaba para acá, es una casa donde hay muchos departamentos, viene siendo como una vecindad ¿verdad?...”, explicó Manelyk, quien actualmente vive en un departamento de las mejores zonas de la Ciudad de México.