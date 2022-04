Desde hace ya varios años, Mariazel se ha convertido en una de las mujeres más importantes de la televisión mexicana. Gracias a su participación en el programa “Me caigo de risa” y sus coberturas de deportes para otros medios, la comediante y actriz se ha destacado por su carisma, talento y belleza.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa en la vida de la artista. Hace unos años, la también actriz tuvo que someterse a algunas cirugías y tratamientos estéticos luego de que un hombre le disparó en el rostro al intentar secuestrarla.

Conoce aquí cuáles son las cirugías a las que tuvo que someterse la conductora tras este suceso violento.

LAS CIRUGÍAS DE MARIAZEL

La figura de televisión se realizó diversas cirugías tras el terrible incidente que casi le cuesta la vida, pues el disparo de una bala ingresó por su barbilla y salió por detrás de una de sus orejas.

Aunque no ha mencionado exactamente cuáles han sido las operaciones de rostro a las que tuvo que someterse, la artista ha confesado que le tuvieron que colocar una placa de titanio en la barbilla, motivo por el cual su rostro sufrió unos cuantos cambios físicos. Asimismo, ha contado que estuvo un año en rehabilitación, al tener problemas de habla.

Si bien hay rumores de que también se sometió a una rinoplastia que le dejó una nariz muy respingada, esto no ha sido confirmado. La actriz ha evitado dar detalles sobre el tema.

Por fortuna, estas intervenciones quirúrgicas no le dejaron a la actriz ninguna cicatriz mayor, por lo que su belleza no resultó afectada. Lo cierto es que hoy, a sus 41 años, luce totalmente diferente a la joven que sufrió el incidente. En ese sentido, ella se dedicó a triunfar con su carrera.

EL ACCIDENTE DE MARIAZEL

La integrante de “Me caigo de risa” relató que en el año 2005 fue víctima de un incidente que la marcó de por vida. Este episodio se dio cuando un asaltante le disparó en la cara al intentar asaltarla y raptarla.

Aquel día, ella intentaba bajar de su auto y unos sujetos la interceptaron. Aquellos hombres le exigieron sus pertenencias. En ese momento, la presentadora manifiesta que se percató de que tenían la intención de secuestrarla.

“Me empiezan a jalonear y siento que no se trataba de solo un asalto, sino que me querían llevar. En ese momento me pongo muy nerviosa y empieza a pegar, lo pateo y entonces se ponen más agresivos y me jala el pelo”, señaló.

Al abrir la boca, la conductora sintió la pistola y le dispararon al lado de su barbilla. Cuando ella se tocó atrás de la oreja, narra que pudo sentir la punta del proyectil.

En la actualidad, Mariazel confiesa que este episodio es confuso para ella. Un claro ejemplo es que consideraba que le había ocurrido cuando tenía 19 años, pero su familia le aseguró que, en realidad, tenía 22 cuando aconteció.

SE SALVÓ DE MILAGRO

La artista considera su supervivencia a aquel incidente como un milagro. Ella narra que un hombre desconocido la llevó al hosital y la acompañó hasta que llegó su familia. Él le dejó una nota que la actriz leyó cuando se recuperó y allí mencionaba que su nombre era Ángel.

Ella jamás lo volvió a ver, pero está segura de que fue su ángel de la guarda.

¿QUIÉN ES MARIAZEL?

Mariazel Olle Casals es una conductora, actriz y modelo nacida en España en 1982. Pese a su origen europeo, vive en México desde muy pequeña, por lo que se considera más mexicana que española.

Antes de ser famosa, casi siempre estuvo ligada al mundo del espectáculo, pues su carrera en la actuación comenzó desde muy niña. Con el tiempo, decidió que la comedia era el camino que iba a seguir con su profesión.

La presentadora comparte su día a día con sus seguidores (Foto: Mariazel / Instagram)

En la actualidad, Mariazel comparte su rutina diaria a través de sus redes sociales. Allí, muestra a todos sus seguidores imágenes con sus mejores looks, viajes a las ciudades que visita, momentos con sus compañeros de trabajo y pasatiempos en familia.