Mario Vargas Llosa y su exesposa Patricia Llosa dejaron verse nuevamente juntos. Esta vez fue en el elegante restaurante Huaca Pucllana, de Miraflores, en Lima, donde participaron del inicio de las celebraciones de su nieta, Josefina, quien contraerá nupcias con el ingeniero mexicano Emiliano Camarena.

El evento fue el primero de al menos cuatro reuniones que se llevarán a cabo en la capital con motivo de la boda. Al coctel de Miraflores, se le sumarán este viernes un almuerzo campestre en la finca Criadero Cuarto Creciente, en el distrito de Cieneguilla, al este de la ciudad, y una cena de gala en el Museo de Arte de Lima.

La ceremonia religiosa, en la que Josefina y Emiliano unirán sus vidas, se llevará a cabo en la tradicional iglesia San Pedro, en pleno centro de Lima, y la presencia de Mario y Patricia está más que confirmada.

¿Cómo fue el encuentro de Mario Vargas Llosa y Patricia Llosa?

La última vez en que el escritor y su exesposa se vieron juntos de manera pública fue durante la ceremonia de incorporación del Nobel de Literatura a la Academia Francesa, en París. Los estrictos protocolos de aquella reunión no tuvieron nada que ver con el ambiente distendido de la noche del jueves en Lima.

Ávaro Vargas Llosa, hijo de Mario y Patricia, publicó imágenes de sus padres rodeados de su círculo más íntimo, con familiares y amigos. Las fotografías corresponden a la celebración en la Huaca Pucllana que fue reservada para los novios y los invitados. De acuerdo con el diario El País, 300 invitados de todas partes del mundo llegaron a Lima para asistir a la boda.

Mario Vargas Llosa y Patricia Llosa juntos en Lima.

Mientras Mario Vargas Llosa celebraba la futura boda conversando con los invitados, Patricia Llosa llegó hasta la pista de baile donde su nieta danzaba alegremente rodeada de amigos.

Patricia Llosa acompaña a su nieta Josefina en la pista de baila del restaurante Huaca Pucllana.

La novia, que vestía un entallado vestido de color blanco, bailó y celebró durante varias horas, según se pudo ver en sus publicaciones en redes sociales. No faltaron los bailes con el novio, tampoco los besos ni los abrazos.

Josefina Vargas llosa y su prometido, Emiliano Camarena.

El almuerzo celebrado en Cieneguilla nuevamente reunió a Mario Vargas Llosa y Patricia Llosa junto a los novios, sus familiares y amigos. En la cita hubo presentaciones de danzas típicas y hasta un show con caballos de paso peruano.

Mario y Patricia con los novios, Josefina y Emiliano. (Foto: AVLL)

El entorno familiar del escritor explicó al medio español que él y su exmujer “tienen muy buena relación y es evidente que les gusta pasar tiempo juntos en familia”. No obstante, aclararon que, de momento, esto no significa que hayan reanudado la convivencia. Vargas Llosa no se ha hospedado en la casa de Patricia, sino en un hotel, añadieron.