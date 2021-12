El 12 de diciembre de 2021, la voz de Vicente Fernández se apagó a los 81 años después de haber permanecido cuatro meses hospitalizado, dejando un gran vacío y de luto al mundo de la música ranchera.

Ante el fallecimiento del “Charro de Huentitán”, muchos medios de comunicación buscaban tener la primicia con sus familiares y aunque todo parecía imposible, hubo alguien que sí logró la exclusiva. Nos referimos a la periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda, quien accedió al funeral.

Esto no tendría nada de raro ni generado diversos tipos de comentarios si es que ella no sería la exesposa de Vicente Fernández Jr., y es que la mujer de prensa al ser la única que conversó con los parientes del intérprete de “Estos celos” se convirtió en tendencia por el reencuentro con su ex.

A raíz de este encuentro, en el que ambos no se veían las caras desde su divorcio en 2015, te contamos la historia de amor entre estos personajes.

LA HISTORIA DE AMOR DE VICENTE FERNÁNDEZ JR. Y MARA PATRICIA CASTAÑEDA

Desde que Vicente Fernández Jr. y Mara Patricia Castañeda decidieron comenzar una relación, ellos tenían claro que deseaban compartir una vida juntos por el resto de sus vidas, algo que llegó el 15 de diciembre de 2007 cuando decidieron casarse por la vía civil en Ciudad de México.

Debido a que este se convirtió en un gran acontecimiento, varias personalidades asistieron a la unión. Entre ellos estaban, además de su padre y hermano, Gloria Trevi, Ana Gabriel, Verónica Castro, Eduardo Yáñez y más.

Tan enamorados estaban que la pareja se dejaba ver junta cuando los medios los abordaban. En una oportunidad la periodista, según el comunicador Gustavo Adolfo Infante, le regaló un viaje a su esposo a Europa.

Pese a que estaban casados, ellos vivían separados por temas laborales. Mara en Guadalajara y Vicente Fernández Jr. en México, pero el matrimonio iba bien, al menos eso era lo que parecía.

Vicente Fernández Jr. y Mara Patricia Castañeda se lucían muy enamorados siempre, por lo que el anuncio del divorcio sorprendió a muchos (Foto: Imagen TV)

EL FIN DEL MATRIMONIO

Sin embargo, cerca de ocho años después de la boda, en 2015, el equipo legal de Mara Patricia Castañeda emitió un comunicado anunciando su separación de Vicente Fernández Abarca. Asimismo, precisaban que ninguno iba a dar ningún tipo de declaraciones.

Desde ese momento se especularon las causas del rompimiento, sobre todo porque antes que saliera el anuncio, la revista TvNotas deslizó la posibilidad de que una tercera persona se había metido en la relación. En aquel entonces especuló que el cantante Carlos Rivera tuvo un amorío con la mujer de prensa, algo que fue desmentido por dicho intérprete. “Me dio risa y como cualquier chiste barato ahí se quedó”, dijo.

Otro de los motivos que se dijo habría provocado el divorcio fue que el hijo del intérprete de “Por tu maldito amor” habría espiado en su propia casa a Mara, algo que la enojó demasiado. Según el conductor Daniel Bisogno de “Ventaneando”, agentes de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) revisaron el departamento en el que vivía la periodista y hallaron varios equipos de espionaje, aunque esto nunca fue confirmado por ella.

MARA PATRICIA CASTAÑEDA MANTIENE BUENA RELACIÓN CON LA FAMILIA

A pesar de todo lo que se dijo, nunca se supo los motivos exactos del divorcio, pero lo que sí queda claro es que Mara Patricia Castañeda siempre ha tenido una buena relación con la familia Fernández.

Tanto así que cuando don Vicente Fernández estuvo involucrado en una polémica de acoso sexual, él solo quiso defenderse con esta periodista.