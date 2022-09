Este domingo 18 de setiembre se estrenó el quinto capítulo de la primera temporada de “House of the Dragon”, la cual dejó una serie de momentos infartantes, los cuales recordaron las mejores épocas de “Game of Thrones”. En redes sociales, los usuarios no dudaron en compartir una serie de memes, los cuales se volvieron virales rápidamente.

“Iluminamos el Camino” era el esperado capítulo en el que Rhaenyra Targaryen (Milly Alcock) finalmente se casaría. La hija del rey Viserys I se casó con Laenor Velaryon, hijo mayor de Corlys Velaryon y Rhaenys Targaryen, en un pacto que causó mucha polémica por los diferentes gustos que ambos tienen.

Usuarios compartieron diferentes memes por el estreno del capítulo 5 de "House of the Dragon".

Así, se dio un matrimonio real, el cual generó un malestar grande en Sir Criston Cole (Fabien Frankel), quien vive un romance con Rhaenyra y que tenía como intención casarse con ella para resarcir el deshonor de haber mancillado su juramento a la Guardia Real.

Al final, la boda entre Rhaenyra y Laenerys no solo estuvo marcada de celebraciones, sino también de momentos incómodos, mucha sangre y hasta muertes. Los fanáticos no pudieron evitar compartir imágenes irónicas con el sufrimimento de Sir Criston.

Otro de los personajes que llamó la atención en este capítulo fue Daemon Targaryen (Matt Smith), tío de Rhaenyra, quien llegó a la boda real sin ser invitado y luego, durante el baile, vivió un momento de mucha tensión. La princesa le propuso que la rapte para que la haga su reina, pero ello no procedió.

Cabe recordar que la primera temporada de “House of the Dragon” estará compuesta por 10 episodios y se estrenan cada domingo. El domingo 22 de octubre está previsto el estreno de su final de temporada.

