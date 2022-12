Con la llegada de Navidad a menos de una semana, resulta imposible no traer a la memoria los inolvidables villancicos y canciones alegóricas de fiestas de diciembre. De hecho, existe una canción que ha logrado calar en todo el imaginario colectivo hispano: hablamos de “Mi Burrito Sabanero”.

Gracias a este peculiar villancico, el pequeño Ricardo Cuenci, de apenas 8 años en ese entonces, logró ser reconocido internacionalmente por su melodiosa voz en tal canción. Y es que, además de poseer una letra entrañable e inocente, también nos alegraba el día con un mensaje lleno de paz, prosperidad y unión familiar.

Es así que, tras varios años, el intérprete de este sencillo creció, y aunque muchos desconozcan que fue de su vida, recientemente contó todo el camino de fama que atravesó tras hacerse conocido en 1976, pero que hoy lo tiene sumido en la búsqueda de trabajo. ¿Quieres saber que fue de él? Aquí te lo contamos.

EL GRAN ÉXITO DE “MI BURRITO SABANERO”

Como sabemos, a fines de los 70 fue lanzado este villancico compuesto por Hugo Blanco. En aquel entonces, se buscaba un intérprete, por lo que Ricardo Cuenci fue elegido para entonar las letras de esta canción debido a su experiencia en el Coro infantil de Venezuela.

“Estaba grabando Hugo Blanco en un estudio y me decían que yo tenía muy buena voz. Empecé a cantar en los pasillos, a silbar, estaban grabando y el que estaba cantando no les gustaba y dijeron: “¿Quién está allá afuera? ¿Te sabes la letra?’ y me hicieron cantar, yo no pronunciaba la s, decía burrito tabanero y así salió El burrito sabanero”, contó Ricardo en conversación con “La Cata Musical”, un canal de YouTube.

Ricardo Cuenci, de 8 años, cabalga un burrito acompañado de la agrupación infantil venezolana La Rondallita en la portada del disco original (Foto: Ricardo Cuenci / Instagram)

De manera fugaz, el sencillo llegó a esparcirse por toda el habla hispana y llegó hasta Puerto Rico, lugar donde Ricardo viajó para poder dar conciertos y presentaciones. Sin embargo, el éxito y la fama fueron efímeros, por lo que el intérprete decidió alejarse de la música.

¿QUÉ PASÓ CON EL CANTANTE DE MI BURRITO SABANERO?

En la conversación que contó Ricardo, resaltó que, pese a ser el intérprete original de la canción, no recibió la atención ni el rédito económico que creía merecer, por lo que decidió alejarse de la música para trabajar en otro ámbito alejado del arte.

No obstante, el ahora ex cantante no la pasa del todo bien, razón por la que el conductor del mencionado programa optó por abrir una cuenta de “GoFundMe” para poder recibir donaciones y entregárselo a él personalmente.

“Nunca recibimos nada, nosotros nunca ni ninguno de nosotros recibimos nada ni reconocimientos. Te cuento esto con mucho sentimiento porque quisiera justicia conmigo, ahora tengo gente detrás de mí que necesitan bastante ayuda y yo lo quiero hacer trabajando, no mendigando y discúlpame la palabra porque me gusta trabajar, eso es lo que quiero”, reveló Ricardo.