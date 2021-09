La historia de Öykü (Beren Gökyıldız), Demir (Buğra Gülsoy) y Candan (Leyla Lydia Tuğutlu) volvió a tener un giro impredecible en la telenovela turca “Mi hija”. El capítulo 34 de “Kizim” se marcó por la repentina intervención policial hacia el padre de la protagonista, a pesar de las súplicas de que se ha tratado de un malentendido. ¿Qué pasará con la nueva familia que trata de salir adelante a pesar de los obstáculos?

El drama otomano apareció el 19 de setiembre de 2018 en su emisión original con una temporada que trajo 34 episodios de 135 minutos cada uno. De esta manera, tras su éxito en Turquía, llegó a otros continentes, convirtiéndose en la favorita del público.

¿De qué trata “Kizim”? La ficción se centra en el personaje de Öykü, una niña de ocho años que, primero, es abandonada por su madre biológica y después por su tía cuando se enteran que la pequeña tiene un mal raro y peligroso: la enfermedad de Niemann-Pick. La menor, entonces, queda a manos de su padre, Demir, quien hasta ese momento no sabía de su existencia.

Sin embargo, la vida del exdelincuente cambiará de manera radical cuando pase más tiempo con su hija. La paternidad hará que quiera cambiar su vida y formar una familia junto a Candan. Para esto, deberá trabajar para que su pequeña se cure de su enfermedad y para que su pasado no los termine por arruinar.

Esta telenovela es protagonizada por Bugra Gülsoy y Beren Gökyildiz, en los roles de padre e hija, quienes se han ganado rápidamente el cariño del público (Foto: Med Yapım)

¿QUÉ PASÓ EN EL ÚLTIMO CAPÍTULO DE “MI HIJA”?

Demir y Öyku han vuelto a separarse en la telenovela turca “Mi hija”. En el episodio 34, en la emisión de Antena 3 en España, el antiguo criminal ha terminado envuelto en una situación de la que no es responsable: se le acusa de haber robado un sobre con los ahorros de toda la vida del anciano Ömer.

El pasado del padre de la menor lo condena y los policías lo cercan en una cafetería, donde pensaba entregar el sobre que Öykü había encontrado en el parque. La menor había escondido el dinero en su casa, mientras pensaba en qué hacer: si dárselo a las autoridades o a su familia que estaba con la economía alicaída.

“No podemos quedarnos con algo que no nos pertenece. No es nuestro. (...) No tengas miedo de no tener dinero y no te sientas mal, porque siempre tendrás a tu padre. (...) Podemos vivir en un palacio o en un hostal, lo único que importa es estar juntos”, le dijo Demir a su hija, dándole a entender que el dinero no lo es todo en una familia.

¿CÓMO SACARÁN A DEMIR DE LA CÁRCEL Y QUÉ PASARÁ EN EL PRÓXIMO CAPÍTULO DE “MI HIJA”?

Sin embargo, una vez más, Öykü y Candan, desde el bus que espera fuera de la cafetería, ven cómo las autoridades detienen a Demir tras las acusaciones del dueño del dinero y de los comensales. “Le acusan de haber robado el dinero de este hombre”, le dicen los agentes ante la sorpresa de los protagonistas.

“Antes también creía que el dinero era importante, pero hay cosas que lo son mucho más, tener una familia y que vivamos tranquilos y seamos felices. El dinero va y viene”, le había dicho antes Demir a Öykü, quien volvió a sufrir por ver a su padre en esas condiciones.

En el capítulo 35 se conocerá si las autoridades escucharán a Demir y le creerán que se trató de un malentendido o lo condenarán por su pasado delictivo. Mientras que Candan y Öykü actuarán de inmediato para evitar que los separen una vez más.

💥 #MiHija bate MÁXIMO en cuota con un 25,5% 📈 No podría ser de otra manera con el capitulazo que disfrutamos anoche 😍



Abrimos HILO con los mejores momentos de la serie líder del domingo ⬇ pic.twitter.com/y8WBoB0Lf3 — antena 3 (@antena3com) September 13, 2021

¿CUÁL ES EL HORARIO DE “MI HIJA” EN ANTENA 3?

La telenovela turca “Mi hija” se emite en España a través de la señal del canal de televisión Antena 3. La programación oficial del medio de comunicación indica que el drama otomano estrenará su próximo capítulo el domingo 19 de setiembre en el horario de las 23:45 horas, después de la nueva apuesta “Infiel”.