Según lo rumores, la nueva pareja de Michelle Renaud sería Osvaldo Benavides, un actor conocido por su papel en María la del Barrio. Aunque muchos comentaristas de farándula mexicana quisieron reunir a la actriz de “La Herencia” con Danilo Carrera, la decisión parece no tener retorno.

En noviembre del 2021, el actor ecuatoriano confirmó que habían dado por finalizada su relación de casi 3 años. Ambos se conocieron luego de protagonizar juntos la telenovela “Hijas de la luna”. La ruptura pareció ser definitiva cuando en marzo de este año, dejaron de seguirse en redes sociales.

Michelle es una actriz mexicana que interpretó a un personaje con su mismo nombre en la popular serie “Rebelde”. Desde entonces, ha tenido infinidad de papeles en telenovelas. Por su parte, Danilo participó en la serie juvenil de Nickelodeon “Grachi”, haciendo el papel de “Axel Vélez”.

Al ser preguntado acerca del romance no confirmado de su exnovia, su respuesta llamó mucho la atención.

LA REACCIÓN DE DANILO AL ENTERARSE

Aunque trató de ocultarlo, la cara de Danilo lo dijo todo. Se mostró sumamente sorprendido y hasta confundido. Ya que aseguró no conoce al nuevo galán de su ex.

“¿Quién es Osvaldo Benavides?”, le preguntó al reportero.

El periodista no pudo profundizar, pero se trata nada más y nada menos que del protagonista de la novela de Televisa “A que no me dejas”. Además, desde el 2021 es el “Dr. Mateo Rendón” de la serie estadounidense “The Good Doctor”. Pero de seguro el actor ecuatoriano no conocía todo esto.

EL MENSAJE QUE LE MANDA A MICHELLE

Luego de su primera impresión, Danilo le deseó mucha felicidad en su nueva relación y confesó que era la primera vez que escuchaba al respecto de estos rumores.

“Creo que lo más importante es que ella esté feliz. Es una supermujer y pues le va a ir muy bien. Le deseo lo mejor” comentó el actor de 33 años.

¿EXISTE UNA POSIBILIDAD DE QUE REGRESEN?

Al mostrarse tan abierto a responder las preguntas, los reporteros aprovecharon para preguntarle si no tenían planes de regresar y formar una familia. Sin embargo, Danilo negó con la cabeza riéndose.

“Esas expectativas las tenían ustedes, nosotros no”, aseguró y luego echó unas carcajadas.

Cabe mencionar que Michelle todavía no confirma estos rumores, pero todos estamos atentos a futuros anuncios.