Es una de las actrices de mayor exposición en la actualidad en la industria azteca. Michelle Renaud, la estelar de “La herencia”, se ha ganado el cariño de los televidentes que han visto sus producciones en telenovelas y por ello mismo cuenta con una importante legión de fans en redes sociales. Precisamente a ellos se dirigió en esta ocasión y les comentó el serio problema de salud que vivió por razones estéticas.

En una reciente publicación a través de sus “stories” de Instagram, la pareja del actor chileno Matías Novoa expresó las razones por las que se retiró hace tres años los implantes mamarios que se colocó hace más de una década .

La histrionisa, oriunda de Ciudad de México, dejó un mensaje potente relacionado a la aceptación de tal y como somos.

LA RAZÓN POR LA QUE MICHELLE RENAUD SE QUITÓ EL IMPLANTE DE SENOS QUE SE PUSO

El último 16 de febrero, la actriz de 34 años publicó en sus historias de Instagram un par de fotografías del antes y después de la cirugía de explantación: operación para retirar los implantes mamarios.

“Tener implantes casi me cuesta la vida. Quitarme los implantes me regresó la salud y me subió el autoestima”, escribió en la imagen comparativa.

Su historia en donde explica las razones de haberse quitado los implantes (Foto: Michelle Renaud / Instagram)

También compartió otras dos instantáneas en las que se aprecia cómo luce su busto con y sin aumento. En dichas imágenes, Michelle confesó la razón por la que, en primer lugar, optó por someterse a la mamoplastia.

“Me puse implantes por insegura (creencias impuestas por la sociedad), me los tuve que quitar por salud”, explicó.

Una vez que se retiró las siliconas, afirmó sentirse satisfecha con la decisión: “Y el regalo fue un ‘shot’ de seguridad y se fueron muchos síntomas como: cansancio extremo, moretones, acné y manchas blancas, mareo con luz blanca, retención de líquidos siempre, baja autoestima, depresión”.

La histrionisa asegura sentirse agradecida con la decisión (Foto: Michelle Renaud / Instagram)

MICHELLE RENAUD SE RETIRÓ EL IMPLANTE DE SENOS TAMBIÉN POR SU HIJO

Su único heredero, por ahora, también fue una motivación fundamental. “Obviamente sentía un miedo de: ‘¿Cómo me voy a ver? ¿Qué va a pasar con mi novio, conmigo?’. Pero siempre era como: ‘Marcelo tiene que tener una mamá’”, contó en sus “stories”.

“Y también pensé: ‘Si quiero tener una hija, no le voy a enseñar a que tiene que tener chichis’. Y seguramente va a nacer plana porque (yo estoy así)”, agregó la celeb.