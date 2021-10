Janet Barboza es una reconocida conductora de televisión que alcanzó la fama con “La movida de los sábados”. Actualmente, está al frente de “América hoy” con Ethel Pozo, programa donde dio a conocer cómo va su relación con su pareja Miguel Bayona, al que no ve hace tres meses porque se encuentra en Estados Unidos.

Si bien, la popular ‘Rulitos’ mantiene una relación a distancia, ella está plenamente segura de que su romance sigue por buen camino, pese a los obstáculos que enfrentan y todo lo que pasaron durante su convivencia que los llevó a tener altibajos.

Debido a que su noviazgo no está ajena al ojo público, te contamos todo lo que debes saber del hombre que robó el corazón de este controvertido personaje.

La conductora asegura que pese a la diferencia de edad, Miguel Bayona es muy maduro (Foto: Janet Barboza / Instagram)

¿QUIÉN ES EL NOVIO DE JANET BARBOZA?

El novio de Janet Barboza es Miguel Bayona, con quien lleva más de tres años de relación. Es menor que su amada por diez años y labora en una empresa familiar de transporte.

Se sabe que aún está casado con Rosario Mozones, con la que tuvo dos hijos de 9 y 10 años. Aunque se separaron, pero no divorciaron, en 2014 y quedaron en una conciliación para la manutención a sus pequeños, la mujer lo acusó agosto de este año de no cumplir con lo pactado desde enero de 2020, además de no visitarlos.

En una oportunidad cuando le preguntaron a Barboza sobre un posible matrimonio con Bayona, ella señaló: “Es que al paso que va Miguel, le darán el divorcio en 20 años”.

Por ahora está distanciado de su amada, no porque hayan terminado sino porque él debía viajar a Estados Unidos acompañando a su hija para que inicie sus estudios universitarios. Él partió al país norteamericano en julio de este 2021.

La ‘Rulitos’ reveló algunos detalles de Bayona, de quien dijo que sufre de mamitis, pues llama hasta diez veces al día a su madre para conversar con ella.

La conductora y Miguel Bayona siempre se lucen enamorados en sus redes sociales, incluso él la ha sorprendido en varias oportunidades (Foto: Janet Barboza / Instagram)

CUANDO MIGUEL BAYONA SE FUE EE.UU.

A fines de julio de este 2021, Barboza contó que su pareja se iba al país norteamericano acompañando a su hija para que siga sus estudios superiores.

“Desde hace cuatro años nunca nos habíamos separado, pero ese día finalmente llega. Te acabas de ir y ya te estoy extrañando... Será por poco tiempo, eso lo sé, pero ya estoy triste”, señaló en sus historias de Instagram.