Hace algunos días fueron víctima de la ola de delincuencia que asola todo México pero -precisamente- gracias a la influencia que tienen estos influencers en redes sociales ya se vienen reponiendo al duro golpe económico y emocional. La pareja de youtuber Mona y Geros sufrieron el robo de sus pertenencias y dinero en su domicilio, pero gracias a la ayuda de sus amigos y conocidos ya vienen recuperándose y Mona hasta podría incursionar en la TV.

A través de una transmisión en vivo, los creadores de contenido indicaron que se volvieron víctimas de la delincuencia el pasado sábado de 16 de julio, pues algunos ladrones ingresaron a su vivienda y se “llevaron todo” cuando salieron a la fiesta de la hermana de Mona.

Luego de regresar a la propiedad, ambos vieron que la puerta de su patio estaba abierta y descubrieron que se habían metido los “amantes de lo ajeno”. “Nos rompieron todo, se llevaron todo, se llevaron todo nuestro dinero, quedamos en cero. No puede ser. Se llevaron todo nuestro dinero, quedamos en cero”, indicó a través de un video en vivo, Mona, cuyo nombre real es Marisol.

VIDENTE FARATH LES LLEVÓ ROPA Y COMIDA PARA LA DEPENSA

Entre los artículos robados, se encuentran zapatillas de Geros, una laptop, ropa de ambos, cadenas de plata y dinero en efectivo, incluyendo las ganancias obtenidas por las ventas de su tienda que abrió hace una semana.

Afortunadamente para la pareja de tiktokers, sus amigos como el Vidente Farath, que es colaborador de Televida y Bandamax, se hicieron presente en su domicilio llevándoles ropa y alimentos. El hecho quedó registrado en otro en vivo que la propia Mona realizó y que duró aproximadamente 4 horas.

Durante esa transmisión el vidente le recordó que él les advirtió de que esto podría ocurrirles. “Te comenté varias cosas que iban a pasar y sucedieron, esto también te dije, pero no creíste, way”, se oye decir a Farath en el “live” a través de YouTube.

VIDENTE FARATH LE CONSIGUE CASTING A MONA PARA “LA ROSA DE GUADALUPE”

A lo largo de la transmisión, la influencer e instagramer indicó que Farath, gracias a sus contactos en la televisora de San Ángel, le iba a conseguir una audición con el productor que se encarga de la conocidísima serie “La rosa de Guadalupe”.

“Siempre he querido yo que me inviten, mínimo que salga en un programa barriendo la basura… me van a contactar con el productor (de ‘La rosa de Guadalupe’), pero me tienen que hacer un casting para ver qué tan buena soy”, expresó emocionada la celebs.