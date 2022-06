En las últimas semanas, la vida personal del cantante Marc Anthony ha llamado la atención de los medios de comunicación y algunos curiosos. Esto, luego que, de manera sorpresiva, el artista de 53 años anunciara su compromiso con Nadia Ferreira, una joven paraguaya de 23 años.

Recientemente, la modelo ha concedido una entrevista con la revista HOLA! USA, donde también compartió algunos episodios de su infancia, su adolescencia y su carrera en el modelaje, hasta llegar a convertirse en la reina de belleza que representó a Paraguay en el Miss Universo.

Por ello, a continuación, te mostramos cómo fue la evolución de Nadia Ferreira a través de algunas fotografías seleccionadas de la bella joven.

LA INFANCIA DE NADIA FERREIRA

Nadia Tamara Ferreira, nombre completo de la prometida de Marc Anthony, nació en Villarrica, Paraguay, el 10 de mayo de 1999. Desde muy pequeña, la modelo destacó por su belleza y se mostraba interesada en el modelaje y en el mundo de los certámenes de belleza. Sin embargo, ella no lo tuvo nada fácil en su infancia. Esto, sobre todo, por la tortícolis congénita que tuvo que afrontar desde que tenía 8 meses de edad.

“He pasado por muchas situaciones difíciles también desde muy chiquita y a los 8 meses de edad tuve una cirugía bastante complicada; pero, gracias a Dios aquí estoy muy bien, muy deportista también”, le contó a HOLA! USA.

Desde muy joven la modelo se mostró interesada en el modelaje (Foto: Nadia Ferreira / Instagram)

SU RELACIÓN CON SU MADRE

Debido a estas dificultades, la joven siempre ha resaltado la excelente relación que tiene con su madre y el importante apoyo que ha sido para ella. Con plena confianza, afirma que su progenitora es su mejor amiga.

“Es mi ejemplo para seguir, la persona más importante que tengo en mi vida, cada vez que me toca hablar de mi mama digo: ¡'wow’! La amo, me enseñado tanto, me ha acompañado en todo este viaje y lo sigue haciendo de la mejor manera dándome los mejores consejos (...) Siempre me habló de los valores, de los principios, del respeto, del amor, de lo que realmente importa, que va mucho más allá de la belleza física, sino más bien de lo que uno lleva por dentro”, dice la modelo.

La modelo paraguaya define a su madre como su mejor amiga (Foto: Nadia Ferreira / Facebook)

LA ADOLESCENCIA DE NADIA FERREIRA

Durante su adolescencia, la joven se destacó en la practica de diversos deportes. No obstante, a los 11 años, tuvo que afrontar otra situación difícil para ella: fue diagnosticada con el síndrome de Susac, lo que la llevó a perder la visión, la audición y la movilidad del lado izquierdo, durante un año y medio.

“Tenía 11 años cuando me sucedió esto y era bastante difícil para toda mi familia. Eso me hizo la mujer que soy, una mujer fuerte, que puede contar estar historias de mi vida y saber que van a tener adversidades. Uno siempre puede sobrellevar, pasar y cumplir los sueños que uno como persona tiene (...) (Las dificultades me han enseñado) que todos los sueños se pueden cumplir y que no existe el ‘no se puede’. Las afirmaciones, la mente positiva y el apoyo de la familia también que es importante”, afirma sobre este episodio.

Así, la paraguaya no se rindió y, a los 13 años, decidió convertirse en modelo. Sin embargo, era una decisión que debía contar con la aprobación de su familia.

“Yo no podía hacerlo sola, era menor de edad y debía tener el acompañamiento de mi mamá y éramos mi mamá, mi hermana y yo a todas partes, ese era mi núcleo familiar. Era una decisión difícil para mi familia porque teníamos que mudarnos a la capital, a Asunción, para poder emprender”, manifestó al referido medio.

A los 13 años, la joven decidió convertirse en modelo (Foto: Nadia Ferreira / Instagram)

SUS INICIOS EN EL MODELAJE

De esta manera, la joven inició su carrera profesional en el modelaje. Con algunos antecedentes en este oficio, entonces, decidió involucrarse en los concursos de belleza y representó a su país en el Miss Teen Universe.

Con una destacada participación en el certamen, se ubicó como tercera finalista en el concurso. Desde allí, su carrera en televisión y diversos medios se afianzó, al ser cada vez más reconocida por el público.

SU LABOR SOCIAL

Nadia Ferreira también es reconocida en su país por su labor social y sus obras filantrópicas. En ese sentido, es una activa colaboradora de Silvana López, la primera dama de su país. La modelo siempre ha reconocido su interés en apoyar a las personas más humildes de su patria.

Así, en el 2020 se le presentó la oportunidad de llevar la banda de Paraguay en el certamen de belleza más prestigioso del mundo. Sin embargo, ella decidió esperar y prepararse para tener una participación destacada.

NADIA FERREIRA EN EL MISS UNIVERSO

Finalmente, en el año 2021, Nadia Ferreira tuvo la oportunidad de representar a su país de origen en el Miss Universo. Sin duda, una de las participaciones más notables del concurso. De esta manera, en la gala final del 13 de diciembre de 2021, hizo historia al convertirse en primera finalista del concurso, la única paraguaya en llegar esa posición en el evento.

Si bien la Miss India, Harnaaz Kaur Sandhu, fue la ganadora del certamen, Nadia se convirtió en una de las favoritas del público. Esto, gracias a su belleza, su confianza y las respuestas que brindó esa noche.

“Creo que algunas puertas se cierran para que unas más grandes se abran (...) Siempre va a venir algo, no decaigas, no te enfoques en lo negativo porque siempre viene lo positivo. Algo que también he aprendido es que después de la tormenta, viene la calma”, comentó la prometida de Marc Anthony al hablar sobre esta época en su vida.