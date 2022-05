Desde hace cuatro años, Natalia Téllez y Paola Rojas comparten la conducción del programa “Netas divinas”. Al lado de Daniela Magun y Consuelo Duval, las presentadoras del espectáculo de Unicable han formado una familia televisiva que acompaña a su audiencia de manera ininterrumpida. Por ello, naturalmente, sus vínculos se han fortalecido con el paso del tiempo. Prueba de ello es el reciente episodio que protagonizaron dos de las figuras del show.

A continuación, conoce todos los detalles del mensaje que le dedicó Paola Rojas a su compañera Natalia Téllez y que la conmovió.

“NETAS DIVINAS” EN “PINKY PROMISE”

Las conductoras de “Netas divinas” fueron invitadas al show “Pinky Promise”, en donde las famosas presentadoras respondieron a diversos temas polémicos y preguntas del público. Sin embargo, en su reciente aparición, los sentimientos también se desbordaron y emocionaron a las figuras.

Durante la transmisión del programa surgió una pregunta enviada por seguidores de las presentadoras. En esta intervención, se les pidió que brindaran un consejo de vida que le darían a sus hijos. De esta manera, fue Paola Rojas la que decidió contestar, iniciando su discurso con “la vía es el amor” y que lo único por lo que deben preocuparse sus hijos es por ser felices. En seguida, ella no imaginaba que su testimonio calara tanto en los oyentes.

LAS PALABRAS QUE CONMOVIERON A NATALIA TÉLLEZ

Al escuchar a Paola, Natalia Téllez recordó que su mamá le dijo que su “única responsabilidad en esta vida era ser feliz”. Por esa razón, agradeció a su colega, quien también rememoró a la fallecida madre de su compañera de conducción.

“Con Nat me conectan muchas cosas, entre ellas su mamá. No tengo claro, ni siquiera me atrevo a verbalizarlo porque no quiero ser irrespetuosa, y creo que nunca te lo he dicho, pero siento como una conexión con tu linaje y entonces cuando me hablas de tu abuela, de tu madre, es algo...”, dijo Rojas.

Tras estas sentidas palabras, ambas se conmovieron y Téllez quedó al borde de las lágrimas.

LA NOSTALGIA CONTAGIÓ AL SHOW

Tal fue el poderoso mensaje de Paola, que todo el estudio se contagió del emotivo discurso. Karla Díaz, por ejemplo, empezó a llorar y pidió un pañuelo para controlar su emoción. La misma Paola Rojas, incluso, hizo lo mismo y secó sus lágrimas de inmediato.

Tras esto, las conductoras continuaron con el show. Sin duda, una prueba más de que “el espectáculo debía continuar”.