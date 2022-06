La popularidad es algo que a todo artista le gusta, pero cuando la fama rebasa los límites de la privacidad, ¿es admisible? Esa pregunta se viene haciendo ahora Natanael Cano, el rapero y cantante de música regional mexicana, quien está en el ojo de la críticas por su comportamiento con sus seguidores. Hace unos días pidió a través de sus redes sociales libertad para caminar y hacer su vida fuera de las escenarios sin que los fanáticos lo acosen y ahora se ha hecho viral un video en el que corre a estos de la puerta de su casa.

El artista, natural de Hermosillo, utilizó las historias de Instagram -a inicios de junio- para pedirle a todos sus seguidores que respeten el tiempo que el pasa fuera de un concierto y así no le estén pidiendo autógrafos o fotografías cuando haga su vida como cualquier ciudadano.

“Que crean que uno es un objeto, como ponte ahí pa’ la foto. Cálmense, yo no soy un objeto, soy humano, soy una persona….Un objeto es esto, un carro, tómense fotos con mis carros. Pero a veces no me preguntan cómo estoy…se toman la foto y se van”, escribió el Celebs de México.

El rapero durante la gala de "Premios Tu Música Urbana 2022" (Foto: Natanael Cano / Instagram)

NATANAEL CANO LE DIJO A SUS FANS QUE NO LE PIDAN AUTÓGRAFOS

El cantante de “Diamantes” y “Brillo”, entre otros éxitos, pidió explícitamente a sus fans que no le interrumpan sus ratos de ocio para una fotor del recuerdo.

“Si me ves patinando o en la calle, mejor no me pidas foto que no las doy, no por mamón. Me quitan el poquito tiempo libre que tengo como ser humanos fuera del trabajo y vienen ustedes a meterme a trabajar otra vez. No funciona así, bebes, perdón”, continuó escribiendo Natanael Cano.

Luego de esas aseveraciones, muchos usuarios en redes sociales empezaron a criticarlo de soberbio y no tener empatía con sus seguidores. En medio de esa andanada de cuestionamientos se ha viralizado un video del artista con sus fanáticos en la puerta de su domicilio.

El mexicano junto al DJ Steve Aoki, con quien lanzó "NataAoki" en mayo pasado (Foto: Natanael Cano / Instagram)

NATANAEL CANO AMENAZA CON “LLAMAR A LA POLICÍA” A FANS QUE FUERON A LA PUERTA DE SU CASA

Un grupo de hinchas del rapero se apostó en la entrada de su hogar y, al parecer, se mantuvieron a pesar de que “Nata” -como le dicen sus seguidores- les pidió que se retiren porque ya no iba a salir a compartir con ellos.

“Ya dejen de grabar, güey, les vamos a mandar a la policía”, se le oye decir al cantautor de 21 años. “Ya salí cuatro veces, ya los saludé, ya todo. Dejen de grabar”, continuó, mientras el grupo de fans, entre ellos niños, le pedían un ratito más de su tiempo o que en todo caso les dé unos “pesos” para irse.

Natanael Cano no hizo caso a lo último y, mientras se alejaba, atinó a decirles: “Yo no me dedico a tomarme fotos, perdónenme”.

A lo que sí hizo caso fue a la avalancha de críticas en redes sociales, por lo que a través de una de sus historias hizo su descargo respecto a aquellos que lo acusan de ser “soberbio” o “perder la humildad”.

“Estaba triste porque dicen que no quiero a mis fanáticos, ¿perdón? Una cosa es que a veces se pasen de lanza y otra es que crean que uno es un objeto como: ‘Ponte ahí para la foto’. No soy un objeto, soy un humano, una persona”, expresó.