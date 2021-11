Nicki Nicole ha generado revuelo con sus comentarios al fallecido Diego Maradona. La cantante y compositora argentina dio una entrevista para hablar sobre éxito musical, sin embargo, salió a relucir el tema sobre el pasado del futbolista.

La crítica a Maradona inició cuando la artista tocó el tema de la violencia de género, que actualmente muchas mujeres lo denuncian. A raíz de ello, la periodista del diario español El País le consultó por cómo se vivió la muerte del polémico ‘10′ en Argentina.

“Cuando murió Maradona, en España hubo polémica porque, aunque nadie ponía en duda que fuera un Dios del fútbol, se tocó poco el tema de que fue un maltratador. Desde aquí dio la impresión de que en Argentina no se llegó a abordar siquiera...”, le dijo la periodista Raquel Peláez.

La joven artista de 21 años coincidió con la comunicadora y aseguró que no era fan de Maradona. “Lo veo así también. Yo no nací en el tiempo de Diego Maradona y el fútbol no me interesa pero conozco bastante de su pasado, así que no soy su fan. Mi padre y mi abuelo sí lo son”, expresó.

En esa línea, argumentó que no seguiría a un artista que es calificado como un maltratador, ni menos que tenga ese tipo de conducta.

“A mí me parece también controvertido el hecho de que se siga a una persona que tiene ese tipo de conducta. ¿Escucharías a un artista que es un maltratador? Yo no”, dijo Nicki generando mucho revuelo en redes sociales.

NICKI NICOLE VIVIÓ MALTRATO

La rapera Nicki Nicole ha lanzado su canción titulada Venganza, que trata de la violencia de género. A raíz de ello, fue consultada si en algún momento de sus 21 años ha sufrido algún tipo de abuso, por lo que ella respondió.

“No viví abuso sexual o una violación, pero malos tratos yo creo que vivimos todas, todos los días. Es muy fácil hablar desde afuera y sobre todo para los hombres, que no viven lo que nosotras vivimos. Es muy fácil decir: ‘Son unas exageradas, están locas, habrán hecho algo’”, explicó Nicki.