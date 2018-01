Nicky Jam: Cantante no tiene remedio y engordará unos kilos [VIDEO y FOTOS]

Nicky Jam usó su cuenta personal de Instagram para manifestar a todos sus fanáticos que tiene que engordar sin mayor reparo. Nicky Jam tiene que subir unos kilos, sí o sí para protagonizar la serie 'El Ganador'.



La serie 'El Ganador' será una serie basada en la vida de Nicky Jam. El cantante tendrá que engordar más de 13 kilos para poder realizar la serie.



"Si ven que estoy más gordito fue que me mandaron a engordar 30 libras. Yo no me quejé porque me encanta comer, ¿a quién no?", manifiesta Nicky Jam en su cuenta privada de Instagram. Sus fanáticos se manifestaron y le mostraron todo su apoyo al cantante.



"Eres el mejor", "Siempre estaremos contigo", "Siempre estaremos para ti", son algunos mensajes que se pueden leer en la cuenta personas de Instagram de Nicky Jam.



La producción



'El Ganador', serie que contará la vida de Nicky Jam, será grabada en Boston, Colombia, Puerto Rico y México. La producción está a cargo de Boomdog Films para Telemundo y Caracol TV.

Reportándome Una publicación compartida de NICKY JAM (@nickyjampr) el Ene 3, 2018 at 6:46 PST