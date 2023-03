La gala de los premios Oscar 2023 se realizó en la noche de este domingo 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos, y Ke Huy Quan triunfó en la categoría Mejor actor de reparto.

El actor survietnamita-estadounidense logró consagrarse en su categoría por su interpretación en la película ‘Everything Everywhere All at Once’, dirigida por Dan Kwan y Daniel Scheinert.

“Mi madre tiene 84 años y ella me está viendo en casa, mamá me acabo de ganar un Oscar” , expresó Ke Huy Quan al alzar su estatuilla.

“Los sueños es algo en que tenemos que creer, yo casi me rindo, sigan soñando y no se rindan”, añadió entre lágrimas.

VIDEO RECOMENDADO