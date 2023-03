Los Premios Óscar 2023 están a la vuelta de la esquina y los fanáticos del cine están corriendo contra el tiempo para poder ver las películas nominadas antes de que llegue la esperada ceremonia. Si bien muchas de las cintas están disponibles en plataformas de streaming, no hay nada como verlo en pantalla grande y aquí les dejamos los títulos que siguen en cartelera.

Los premios de la Academia se realizarán este domingo 12 de marzo de 2023 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California. Esta se convierte en la edición número 95 de una de las ceremonias más prestigiosas de la industria.

La lista de largo y cortometrajes nominados incluyen a los mejores trabajos del 2022 hasta la fecha. Sin embargo, esto se establece por su estreno en Estados Unidos, lo que significa que en otros países pueden llegar a puertas o después de la ceremonia de premiación.

A continuación, les dejamos las películas que todavía pueden disfrutar en cines.

¿CUÁLES SON LAS PELÍCULA NOMINADAS A LOS PREMIOS ÓSCAR QUE TODAVÍA ESTÁN EN CINES?

“La Ballena” (“The Whale”)

La película protagonizada por Brendan Fraser se estrenó el jueves 9 de marzo en cines peruanos. Por lo que pueden acercarse a su Cineplanet, Cinemark, Cinestar, Cinerama, Cinepolis u otra sala de su preferencia para disfrutar de la actuación que le ganó una nominación a Mejor Actor en los Premios Óscars 2023.

La cinta gira en torno a Charlie, un profesor de inglés que vive aislado después de la muerte de su pareja. Su depresión lo hizo acudir a la comida como consuelo, ocasionando que llegara a pesar más de 260 kilos y ponga en peligro su salud. Al darse cuenta que le queda poco tiempo, quiere volver a establecer una conexión con su hija, Ellie.

“Close”

“Close” es una película de Bélgica, Países Bajos y Francia que es competidora en la categoría de Mejor Película Internacional en los Óscars 2023, donde compite contra “Argentina, 1985″ (Argentina), “All Quiet on the Western Front” (Alemania), “The Quiet Girl” (Irlanda) and “EO” (Polonia).

Esta tierna historia sobre la amistad entre dos jóvenes de 13 años que transicionan hacia la adolescencia, está disponible en Cineplanet de San Miguel.

“Gato con Botas: el último deseo” (“Puss in Boots: The Last Wish”)

“Gato con Botas: el último deseo” compite en la categoría de Mejor Película Animada, donde se enfrenta a grandes títulos como “Pinocho de Guillermo del Toro”, “The Sea Beast”, “Red” Y “Marcel the shell with shoes on”.

La segunda cinta del carismático gato espadachín, a quien presta su voz Antonio Banderas, sigue sus aventuras luego de que haya gastado ocho de sus nueve vidas. Para recuperarlas deberá encontrar la Estrella de los Deseos y recuperar lo que ha perdido. Pueden encontrar la película en Cineplanet, Cinemark, Cinestar y Cinepolis.

“Los Fabelman” (“The Fablemans”)

“Los Fabelman” ha recibido siete nominaciones a los Premios Óscar 2023. Las categorías en donde compite incluye Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz, Mejor Actor de reparto, Mejor Guion original, Mejor Score original y Mejor Diseño de producción.

La historia es prácticamente autobiográfica, pues Steven Spielberg ha decidido desnudarse ante el público y mostrar la complica vivencia que tuvo de adolescente debido a su madre y sus orígenes judíos. Por otro lado, también te muestra cómo se enamoró del cine y los inventos que realizaba para grabar sus cintas independientes. Se encuentra disponible en el Cineplanet de Alcázar.

“Todo en todas partes al mismo tiempo” (“Everything, Everywhere, All at once”)

“Todo en todas partes al mismo tiempo” también es una de las populares para llevarse más de un galardón. Está nominada a los Premios de la Academia en 10 categorías que incluyen Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz, Mejor Actor de reparto, Mejor Actriz de reparto, Mejor Guion original, Mejor Score original, Mejor Canción original y Mejor Diseño de vestuario y Mejor Edición.

La historia gira en torno a Evelyn, una inmigrante china que parece estar lidiando con problemas cotidianos como una separación y pagos de impuestos, cuando descubre que ella es la única que puede salvar el universo. Para hacerlo, deberá utilizar las habilidades de sus variantes en el multiverso. Se encuentra disponible en algunas salas de Cineplanet y en Cinerama Pacífico.