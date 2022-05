Pablo Montero es una figura muy reconocida de la farándula mexicana. Si bien goza de gran popularidad gracias a su participación en exitosas producciones como “El último rey: el hijo del pueblo”, lo cierto es que los diversos escándalos de su vida personal son aquellos que se llevan la atención de la prensa y del público en general. Hace unas semanas, por ejemplo, el actor protagonizó unas polémicas imágenes en donde se le veía celebrar muy de cerca con tres mujeres. Tras este escándalo, diversas opiniones se difundieron a través de las redes sociales. Ahora le ha tocado el turno de manifestarse al productor de la famosa telenovela en la que actúa el artista.

A continuación, conoce qué dijo el productor Juan Osorio al ser consultado por la vida de fiesta que tiene Pablo Montero.

LA POLÉMICA SALIDA DE PABLO MONTERO

En los últimos años, Pablo Montero se ha hecho de un nombre en la farándula no solo por sus interpretaciones, sino también por su vida desordenada. Así, llamó la atención ese periodo en el que se había dedicado solo a protagonizar grandes producciones. Sin embargo, recientemente, el actor fue visto en una situación muy polémica y surgió el rumor de que habría recaído en los excesos.

Hace algunas semanas, Montero fue captado en un restaurante de la Ciudad de México, en donde se le pudo ver festejando en compañía de tres mujeres. El actor llegó al establecimiento caracterizado como Vicente Fernández, pues se encontraba grabando la segunda temporada de la bioserie “El último rey: el hijo del pueblo”.

Su presencia llamó la atención de los comensales, quienes le pedían que se tomara fotos con ellos. Asimismo, trascendió que Montero permaneció algunas horas en el local, al lado de las tres jóvenes desconocidas. Al notar la presencia de fotógrafos de prensa, dos de ellas mostraron el dedo medio en señal de rechazo. Tras esto, el actor abandonó el establecimiento en compañía de las señoritas, con destino desconocido.

HABLA EL PRODUCTOR DE “EL ÚLTIMO REY: EL HIJO DEL PUEBLO”

Frente a esta situación, el productor Juan Osorio ha sido consultado sobre el comportamiento del actor y ha explicado el proceder de este durante las grabaciones de la segunda parte de “El último rey: el hijo del pueblo”. En unas declaraciones que concedió a las cámaras de Televisa, el creativo descartó que aquella “noche de fiesta” haya afectado el desempeño de Montero.

“Con la presión y con todo el ritmo de trabajo que ha tenido Pablo, pues una vez no es pecado. Déjenmelo ahí, está bien, no me llega tarde a los llamados, ha estado puntual con todo, por supuesto que llega a pasar eso”, contó el realizador.

En ese sentido, Osorio justificó la controversial salida con las arduas jornadas a las que es sometido el actor: “Ha sido muy disciplinado, estoy muy contento con su trabajo actoral, musical y obviamente, yo creo que también, como ser humano, a veces mereces eso, ¿no”, señaló.

Sin embargo, el productor descartó seguir los pasos de Montero, pues él prefería la tranquilidad antes que la vida de fiesta. “En lo personal, yo tranquilo, yo de mi trabajo, a la casa ahorita... porque con las dos producciones, obviamente “La herencia” está a todo lo que da, estamos ya en cierre de grabaciones de la novela, entonces sí hay un poquito de trabajo”, señaló el ex de Niurka Marcos.

LA SEGUNDA TEMPORADA DE “EL ÚLTIMO REY”

Juan Osorio adelantó que en la segunda entrega de la popular serie aparecerán otros personajes ligados a la vida de Vicente Fernández: “(Van a entrar los personajes de) Patricia Rivera y también toda la gente que está a su alrededor, que son los artistas famosos, los personajes como Raúl Velasco, como José Alfredo Jiménez, Lucha Villa, Cantinflas, etc.”, manifestó el productor.

¿Cuándo y a qué hora se estrena “El último rey 2″?

La segunda parte de la bioserie “El último rey: el hijo del pueblo” será estrenada el próximo 16 de mayo de este 2022 a las 21: 30 horas a través del canal de Las Estrellas.

PABLO MONTERO EN INSTAGRAM