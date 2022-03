Rosario Montes no puede dejar de pensar en Juan David y no lo deja tranquilo. Su obsesión la ha llevado hasta la hacienda de los Reyes Elizondo para visitar al joven por el que ha perdido la cabeza. Sin embargo, será interrumpida por Norma, quien sospecha que algo pasa entre la cantante y su hijo. Pronto se dará cuenta que no solo Rosario está interesada en su primogénito, sino que también Muriel siente algo por él. ¿Cómo acabará este enredo pasional?

Además, el caso de la muerte de Genaro Carreño en la segunda temporada de “Pasión de gavilanes”, ha puesto en duda la inocencia de los mellizos de Juan y Norma, quienes harán de todo para demostrar que no tienen nada que ver en el asesinato. De hecho, mientras ayudaban a la familia de Nino, descubren el paradero de Adela, la hija del profesor y pieza clave en las investigaciones. Cuando intentan dar con ella, la joven logra escaparse.

Después del encuentro fortuito, Erick y León reciben la llamada del hombre que los está extorsionando, y se dan cuenta que Adela Carreño podría tener algo que ven con el sujeto. Piensa lo mismo Óscar, que luego de conversar con los mellizos, cree que la joven está involucrada en la muerte de su padre y deben detenerla cuanto antes. Pero los mellizos se niegan a eso. ¿Qué están escondiendo los hijos de Juan y Norma? ¿Tienen algo que ver con el asesinato? Óscar Reyes deberá apresurar su estrategia para descubrir la verdad, mientras lidia con los propios problemas en su matrimonio.

Los mellizos le cuentan a Óscar que vieron a Adela Carreño. Él propone ir con la policía para deternala (Foto: Telemundo)

¿QUÉ PASARÁ EN “PASIÓN DE GAVILANES” 2 - CAPÍTULO 22?

Rosario Clemente cumple su cometido. Su venenosa manipulación a su hijo, llevó al inocente pequeño a cometer una tremenda crueldad: Duván coloca el veneno en la taza de Jimena Elizondo y terminó con la esposa de Óscar grave en el hospital. Además, Rosario Montes y Muriel se cruzan con Juan David y ambas expresan su interés por él ante Norma. ¿Se aproxima una batalla de consecuencias impredecibles?

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER “PASIÓN DE GAVILANES” 2?

El capítulo 22 de “Pasión de gavilanes” 2 se estrenará el jueves 17 de marzo, a las 10:00 pm (hora del este) en Estados Unidos.

Si te encuentras en Estados Unidos, puedes ver el episodio por Internet en la misma página de Telemundo. Solo ingresa aquí para acceder a todos los capítulos de la temporada y al material adicional que está habilitando el canal.

Rosario Montes no puede dejar de pensar en Juan David y va a buscarlo en la hacienda (Foto: Telemundo)

¿CÓMO VER “PASIÓN DE GAVILANES” 2 SI NO ESTOY EN ESTADOS UNIDOS?

Si no resides en Estados Unidos, tendrás que esperar el lanzamiento de la nueva temporada a través de canales por confirmar. Al menos se espera que los nuevos capítulos lleguen a Netflix tras su emisión completa por Telemundo.

En el caso de España, “Pasión de gavilanes” 2 fue estrenada el miércoles 16 de febrero por Telecinco y transmite cada miércoles capítulos nuevos a las 22:50. Además, tiene repeticiones diarias en Divinity a las 15:30 horas.

¿CÓMO VER LOS CAPÍTULOS ORIGINALES DE “PASIÓN DE GAVILANES”?

Los 188 capítulos de “Pasión de gavilanes” de la primera temporada están disponible en Netflix. De momento, los episodios de la continuación se pueden ver en Estados Unidos a través de la señal de Telemundo.