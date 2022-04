Juan cree ciegamente que Albin está interesado en Norma. Ambos dejaron una conversación a medias, y aprovecharán la fiesta organizada en la hacienda de los Reyes Elizondo para ello. Sin embargo, los celos vuelven a confundir a Juan Reyes, quien ve a Duarte entrar a una habitación, él cree que adentro está con su esposa. Con pistola en mano intentará descubrir la verdad.

Pero fue grande la sorpresa cuando abre la puerta de esa habitación: Juan encuentra a su sobrino Andrés con Albin dándose un beso, quienes se asombrar al verlo amenazarlos con un arma. Finalmente, se descubre que en realidad el caballista es novio del hijo de Sara y Franco, y que lo han mantenido en secreto porque no quieren armar un escándalo en la familia.

Después del incidente y luego de hablar con Norma, Juan pide disculpas y explica que todo se trató de una mal entendido, pues creía que Duarte estaba interesado en su esposa. Las cosas se calman, sin embargo, las heridas en su matrimonio aun no sanan y debe irse de su propia casa. Pero los problemas no se alejan de la familia Reyes Elizondo. Jimena quiere visitar la cabaña que está en el límite de sus terrenos. Andrés no quiere que su madre y hermana se enteren de su romance. Y, por si fuera poco, Demetrio aparece en la casa de Gabriela e intenta atacar a Juan.

El capítulo 37 de “Pasión de gavilanes” 2 reveló los verdaderos sentimientos de Albin (Foto: Telemundo)

¿QUÉ PASARÁ EN “PASIÓN DE GAVILANES” 2 - CAPÍTULO 38?

Después de saber los verdaderos sentimientos de Albin hacia su sobrino Andrés, Norma decide perdonar a Juan y se dedican a reavivar su amor. Mientras que la paciencia de Óscar llega a su límite y amenazará una con contar toda la verdad para poner fin a los chantajes de Romina. Por su parte, Rosario comienza a desesperarse, va y busca a Juan David y Muriel en la hacienda de los Reyes, donde arma un escándalo.

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER “PASIÓN DE GAVILANES” 2?

El capítulo 38 de “Pasión de gavilanes” 2 se estrenará el miércoles 6 de abril, a las 10:00 pm (hora del este) en Estados Unidos.

Si te encuentras en Estados Unidos, puedes ver el episodio por Internet en la misma página de Telemundo. Solo ingresa aquí para acceder a todos los capítulos de la temporada y al material adicional que está habilitando el canal.

El amor de Albin y Andrés es descubierto por Juan, quien, cegado por los celos, cree que Duarte está con su esposa (Foto: Telemundo)

¿CÓMO VER “PASIÓN DE GAVILANES” 2 SI NO ESTOY EN ESTADOS UNIDOS?

Si no resides en Estados Unidos, tendrás que esperar el lanzamiento de la nueva temporada a través de canales por confirmar. Al menos se espera que los nuevos capítulos lleguen a Netflix tras su emisión completa por Telemundo.

En el caso de España, “Pasión de gavilanes” 2 fue estrenada el miércoles 16 de febrero por Telecinco y transmite cada miércoles cinco capítulos nuevos a las 22:00. Además, tiene repeticiones diarias en Divinity a las 20:00 horas.

¿CÓMO VER LOS CAPÍTULOS ORIGINALES DE “PASIÓN DE GAVILANES”?

Los 188 capítulos de “Pasión de gavilanes” de la primera temporada están disponible en Netflix. De momento, los episodios de la continuación se pueden ver en Estados Unidos a través de la señal de Telemundo.