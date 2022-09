“Pasión de gavilanes 2″ es una telenovela que ha logrado cautivar al público de principio a fin. La historia de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo, que volvió luego de casi 20 años, trajo a nuevos actores que interpretaron a personajes ya conocidos como el caso de Pachita. En esta ocasión el papel estuvo a cargo de la actriz Constanza Hernández.

“Pasión de gavilanes” es una telenovela colombiana creada por Julio Jiménez y estrenada en el 2003. Desde esa fecha se convertiría en una de las producciones con mayor aceptación del público en varios países. En ella se relata una historia de amor, traición y misterios que atrapó al público.

Como parte del elenco protagónico se encontraban Mario Cimarro, Danna García, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Michel Brown y Natasha Klauss.

Pero fue en febrero del 2022 cuando se estrenaría “Pasión de gavilanes 2″, para alegría de los millones de fans de la telenovela. Este importante drama también destacó por los nuevos actores que ingresaron para representar a determinados personajes.

Una de ellas fue la actriz Constanza Hernández, quien durante la segunda temporada hizo el papel de Panchita López, la cantante del famoso bar Alcalá a donde acudían los hermanos Reyes.

Constanza Hernández como Panchita (Foto: Constanza Hernández/Instagram)

¿POR QUÉ CONSTANZA HERNÁNDEZ INTERPRETÓ A PANCHITA?

Panchita López es un personaje secundario en “Pasión de gavilanes 2″, pero se caracteriza por su carisma y por ser la amiga de Rosario Montes.

Se debe precisar que durante la primera entrega este personaje estuvo a cargo de Andrea Villareal. Pero la historia realizada casi 20 años después trajo a una nueva actriz para representar a Panchita y fue Constanza Hernández.

Cuando los fans de la telenovela vieron a esta actriz colombiana se preguntaron ¿qué ocurrió con Andrea Villareal?

Según el portal ElUniversal, para la segunda temporada de la telenovela, Andrea Villarreal no fue llamada para integrar el elenco de actores. El citado medio también indica que, al parecer, su fisonomía no encajaba para interpretar a Panchita.

Constanza Hernández (Foto: Constanza Hernández/Instagram)

Por otro lado, el portal People en español también se refirió a este tema y entrevistó -en mayo del 2021- a la actriz Zharick León. La artista colombiana contó algunos rumores que escuchó al respecto.

“A mí me llegó que ella como que se había adelgazado y Panchita era rellenita, eso fue lo que a mí me llegó, no sé si sea cierto. También un tema de los tatuajes porque creo que Andrea se volvió tatuadora y se puso muchos tatuajes, eso también. Pero en realidad qué fue lo que sucedió no lo sé”, expresó al citado medio.

FICHA PERSONAL DE CONSTANZA HERNÁNDEZ

Nombre: Jeannie Constanza Hernández Vargas

Jeannie Constanza Hernández Vargas Lugar de nacimiento: Bogotá (Colombia)

Bogotá (Colombia) Fecha de nacimiento: 23 de abril de 1987

23 de abril de 1987 Edad: 35 años

35 años Profesión: actriz

actriz Residencia: Colombia, México

Colombia, México Debut en la actuación: 2009