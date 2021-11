En agosto de 2021, Michel Brown aseguró que no volvería a interpretar a Franco Reyes en la segunda temporada de “Pasión de gavilanes”, sin embargo, dos días después de anunciarse al elenco de la nueva entrega, en una entrevista con Adamari López, el actor argentino dejó abierta la posibilidad de volver como el personaje “que lleva en el corazón”.

Desde ese momento, los fanáticos de la exitosa telenovela colombiana están a la expectativa de alguna novedad y la encargada de confirmar la noticia fue Danna García, quien en una transmisión en vivo a través de las redes sociales reveló que Brown será parte de los nuevos episodios.

“Sí, Michel va a estar, cómo, cuándo y dónde no me corresponde a mí decirlo, le corresponde a Michel decirlo, en todo caso estamos muy ilusionados de poder en algún momento vernos”, señaló la actriz que interpreta a Norma Elizondo en “Pasión de gavilanes”. “Todos entramos en diferentes momentos en la historia porque, repito, la historia no se trata de nosotros, se trata del universo gavilanes, entonces va a ser diferente”.

¿CÓMO SERÁ LA TEMPORADA 2 DE “PASIÓN DE GAVILANES”?

Asimismo, Danna García reveló algunos detalles de la esperada secuela de la exitosa historia que protagonizó hace casi 20 años junto a Mario Cimarro, Paola Rey, Natasha Klauss, Juan Alfonso Baptista y Michel Brown.

“Yo sé que todos ustedes tienen una expectativa con respecto a lo que hicimos en la temporada 1, pero recuerden que esto es una visión del escritor, cómo él visionaba un proyecta o esta familia cómo evolucionaba, entonces ya no se trata de nosotros 6, ahora se trata del clan, o sea de un gran mundo gavilanes en donde hay buenos, hay malos, hay música, hay venganza, hay muchas cosas…”, explicó la interprete colombiana de 43 años.

Por lo tanto, la nueva entrega no gira únicamente alrededor de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo. “El gran protagonista, creo yo, es la historia. Es una historia grande en donde ya no se centra solamente en las parejas”, agregó.

Además, se refirió a la ausencia de varios personajes importantes de la primera temporada de “Pasión de gavilanes”. “La familia de Dínora por supuesto no está porque ese personaje ya falleció, entonces esa familia desaparece; la familia de Leandro no está, o sea esa familia por libreto no existe, nunca existió, nunca se escribió. Esta historia fue concebida hace más de un año, casi dos años, o sea que si hace más de un año y medio no estaban concebidas ciertas familias desafortunadamente nunca podrían haber llamado a personajes que pertenecían a esas familias porque no están en el libreto”, explicó.

“Así que no es un tema de si no llamaron a tal actor, no, es un tema de que si en el libreto concebido en la mente del escritor hace unos años no existía esa familia nunca podían haber llamado a los actores porque desafortunadamente no está escrito”, agregó.