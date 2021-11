Una vida llena de éxitos y grandes reconocimientos en el ambiente artístico es lo que caracteriza a la famosa actriz Carmen Salinas, quien ha sido parte de innumerables telenovelas de Televisa que se volvieron las favoritas de muchos. Sin embargo, la recordada Agripina de “María la del barrio” también ha atravesado por duros momentos en el aspecto familiar.

A sus 88 años, Carmen Salinas, es una de las actrices más reconocidas mundialmente, pero ese no ha sido el único talento que ha demostrado, pues, también es una productora y próspera empresaria e ingresó al mundo de la política en el 2015 logrando ser diputada al Congreso de la Unión.

Pareciera que todo en su vida profesional y personal ha ido de maravilla; sin embargo, la actriz también ha tenido que reponerse de algunos momentos difíciles que le ha puesto el destino como la muerte de su hijo Pedro Plascencia Salinas.

Carmen Salinas es considerada una de las figuras más legendarias del espectáculo mexicano.

¿DE QUÉ MURIÓ SU HIJO PEDRO PLASCENCIA?

Carmen Salinas se casó con el pianista Pedro Plascencia Ramírez pero durante la etapa de quedar embarazada atravesó por algunas complicaciones y, además, tuvo varios abortos. Según el Heraldo de México uno de sus hijos que nació a los siete meses (prematuro) falleció durante el parto.

Más adelante pudo concebir a sus dos hijos, Pedro Plascencia Salinas y María Eugenia Plascencia Salinas.

En el caso de Pedro Plascencia Salinas, al igual que su padre, se convirtió en un destacado pianista mexicano. Pero a Carmen Salinas le tocaría superar una tragedia cuando falleció su hijo en 1994 debido al cáncer y al poco tiempo de haber iniciado el tratamiento contra la enfermedad.

En algún momento la actriz comentó lo que su propio hijo le dijo mientras luchaba contra la enfermedad.

“Me dijo que se quería suicidar, no aguantaba los dolores, todo hinchado por la quimioterapia, había un amigo de él, músico, lo tenía agarrado de la mano y mi nuera le pone un tocadiscos, le pone una música relajante y de pronto estaba agachada y me dice el padre: ‘Carmelita, ya se fue Pedrito’, caí al suelo desmayada y me pusieron el oxígeno que tenía mi hijo”, expresó.

CARMEN SALINAS Y LOS ABORTOS

La actriz Carmen Salinas tenía muchas ganas de convertirse en mamá; sin embargo, ello no fue fácil debido a que tuvo cinco abortos en el proceso. Con el tiempo sí puedo dar a luz a dos de sus descendientes.

En el programa “De primera mano” recordó cómo fue esa dura etapa de su vida. “Tuve la desgracia de tener 5 abortos. Yo lloraba mucho y era una tragedia mi vida que no los pudiera retener”, dijo.

“Aborté una de siete meses, quería revivir a mi hijo y les decía que me trajeran botellas de agua caliente, pero no sabía que tenía que quitarle flemas, meterlo en una incubadora y lo vi morir, quería jalar aire, se me murió en las manos y lo alcancé a bautizar con el nombre de Jesús”, agregó.

Carmen Salinas fue internada el jueves 11 de noviembre tras sufrir un derrame cerebral y se encontraría en estado de coma, según las primeras informaciones de algunos medios de comunicación de México.

¿QUIÉN ES CARMEN SALINAS?

Nacida en Torreón (Coahuila), el 5 de octubre de 1933, Carmen Salinas Lozano es una actriz mexicana que también se ha dedicado a la política y a los negocios a pesar de solo haber terminado la primaria.

A lo largo de su vida, Salinas ha hecho cine y teatro, aunque en las últimas décadas es principalmente conocida por su trabajo en televisión. Ha participado en telenovelas como “María la del barrio”, “María Mercedes”, entre muchas otras producciones.

Asimismo, es recordado su paso por películas de ficheras como “Bellas de la noche”, donde interpretó a la ‘Corcholata’, personaje con el que siempre ha sido relacionada. En cuanto a las tablas, produjo durante más de 15 años “Aventurera”.

En 2015, Salinas fue electa diputada federal por el PRI, con representación en Ciudad de México.