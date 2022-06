Amber Heard perdió el juicio mediático que enfrentó con Johnny Depp. La justicia estadounidense le dio la razón a su exesposo en el caso de difamación, al asegurar que la actriz actuó con “malicia” al publicar un artículo en The Washington Post en el que le acusaba, sin mencionarle, de violencia doméstica. Casi dos semanas después, Heard rompió su silencio.

En una entrevista con el programa Today con la conductora Savannah Guthrie, Amber Heard rompió su silencio y habló sobre el fallo a favor de Depp y el rol que jugaron las redes sociales en su caso. ¿Qué dijo la actriz de 36 años? A continuación, las revelaciones que hizo la estrella de Hollywood.

AMBER HEARD Y SUS RAZONES DEL POR QUÉ PERDIÓ EL JUICIO

En principio, la actriz dijo que entiende por qué el jurado de Virginia llegó a su veredicto a favor de su ex marido. “No los culpo. En realidad, lo entiendo. (Johnny Depp) Es un personaje querido y la gente siente que lo conoce. Es un actor fantástico”, expresó.

Johnny Depp y Amber Heard se casaron en febrero de 2015 y vivieron un tormentoso matrimonio que duró 15 meses (Foto: Tiziana Fabi / AFP)

De hecho, Depp tuvo un masivo apoyo en redes, particularmente en TikTok. El hashtag #justiceforjohnnydepp tenía casi 20 mil millones de visitas en esta red social, mientras que #justiceforamberheard tenía más de 80 millones. Etiquetas como #amberheardisguilty tenían 900 millones de visitas en las redes sociales en ese momento.

A pesar del veredicto y la respuesta de Internet, Heard dijo que no está ofendida por la opinión pública sobre ella. “No me importa lo que piensen de mí, o qué juicio quieras hacer sobre lo que sucedió en la privacidad de mi propia casa en mi matrimonio, a puertas cerradas”, dijo la actriz. “No supongo que la persona promedio deba saber estas cosas, así que no lo tomo como algo personal”.

“Pero incluso si alguien está seguro de que merezco todo este odio, incluso si piensas que estoy mintiendo, aún no puedes mirarme a los ojos y decirme que piensas que en las redes sociales hubo una representación justa”, dijo Heard. “No puedes decirme que piensas que esto ha sido justo”.

Las redes sociales influyeron en el veredicto

De acuerdo con la abogada de la actriz, Elaine Charlson Bredehoft, aunque se le indicó al jurado que se mantuviera alejado de las redes sociales, considera que estas si influyeron en el veredicto. “No hay forma de que no hayan sido influenciados por eso, y fue horrible”, dijo para luego agregar: “Realmente, fue desequilibrado”.

La defensa de Amber Heard asegura que los miembros del jurado no pudieron escapar del intenso frenesí de las redes sociales en torno al juicio. “¿Cómo no? Se fueron a casa todas las noches. Tienen familias. Las familias están en las redes sociales. Tuvimos un descanso de 10 días en el medio. No hay forma de que no hayan sido influenciados por eso”, dijo Bredehoft.

Amber Heard junto a sus abogados en el juicio contra Johnny Depp (Foto: AFP)

AMBER HEARD Y SU MENSAJE EN REDES SOCIALES TRAS PERDER JUICIO

Tras el veredicto, Amber Heard liberó un comunicado en sus redes sociales. “La decepción que siento hoy es indescriptible. Tengo el corazón roto porque la gran cantidad de evidencia aún no fue suficiente para hacer frente a la desproporcionada influencia de poder de mi exesposo”.

“Estoy aún más decepcionada de lo que este veredicto significa para otras mujeres. Es un paso hacia atrás. Regresa el reloj a un momento en el que una mujer que habla pueda ser públicamente avergonzada y humillada. Regresa la idea de que la violencia contra las mujeres debe tomarse en serio”, agregó en otro momento.

“Creo que los abogados de Johnny lograron que el jurado ignorara el asunto clave de la Libertad de Expresión e ignoraran evidencia que era tan conclusiva que ganó en el Reino Unido. Estoy triste de que perdí este caso. Pero estoy más triste de que parezca que haya perdido lo que pensé que podía hacer como estadounidense –hablar libremente y abiertamente”, finalizó en un comunicado compartido en sus redes sociales.