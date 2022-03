El cantante Santa Fe Klan, quien se ha convertido en todo un referente de la música urbana en México, no solamente ha hecho noticia por su gran talento en los escenarios y por su próxima boda con Maya Nazor, sino también por una entrevista en “La Cotorrisa” que nunca vio la luz.

La música de Santa Fe Klan ha logrado conquistar a miles de personas quienes lo acompañan en cada una de sus presentaciones. Actualmente el joven disfruta de gran fama y de la compañía de su novia Maya Nazor con quien tiene planes de matrimonio para este año.

El rapero mexicano y su novia gozaron de unas buenas vacaciones en Cancún. (Foto: Maya Nazor / Instagram).

Por otro lado, Angel Jair Quezada Jasso, nombre real de Santa Fe Klan, también es un hombre de negocios y decidió poner una tienda oficial de los productos que usa en su ciudad natal Guanajuato y la inauguró el 26 de febrero.

Pero lo que ha llamado la atención de sus fans ha sido la conversación que sostuvo con “La Cotorrisa” y cuya noticia se dio a conocer luego que se filtraran en redes sociales algunos momentos de esta entrevista.

El rapero mexicano es muy querido y respetado por la gente debido a su carisma, personalidad y humildad (Foto: Nervermorevhs / Instagram)

¿POR QUÉ NUNCA SE VIO LA ENTREVISTA QUE LE HICIERON A SANTA FE KLAN EN “LA COTORRISA”?

Los fanáticos de Santa Fe Klan han usado las redes sociales para preguntar qué ocurrió con la entrevista que le hicieron a Santa Fe Klan en “La Cotorrisa”, pues, ellos están interesados en ver a su artista favorito en el famoso programa de YouTube.

La presencia del artista mexicano en el programa que conducen Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky causó gran expectativa entre sus fans quienes piden saber la fecha de la emisión de la entrevista.

Pero según versión de El Heraldo, los conductores de ese espacio han asegurado que el cantante no se prestó para los chistes y que no hubo tanta fluidez en la conversación sostenida y el silencio ocasionado generó una situación incómoda teniendo como resultado final un producto poco atractivo.

El rapero Santa Fe Klan con los conductores de La Cotorrisa (Foto: Santa Fe Klan / historia de Instagram)

También se indicó que una persona allegada a Santa Fe Klan defendió al cantante asegurando que esa versión no es tan exacta, manifestando que la entrevista no salió mal y no tuvo nada que ver con la conversación o la química entre los presentes, sino más bien por un “tema de los managers”.

EL INTERÉS DE LOS FANS POR VER LA ENTREVISTA EN “LA COTORRISA”

El interés de los fans inició cuando en el Instagram de Santa Fe Klan vieron una fotografía donde aparece tocando el acordeón junto a Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky. La alerta despertó en los fans cuando vieron que todavía no se ha subido ningún material al canal de “La Cotorrisa”.