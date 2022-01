Una de las parejas más famosas del momento, en Turquía, es la que conforman la actriz Ebru Şahin y el jugador de baloncesto Cedi Osman, quienes no ocultan su amor, pues, se les ve muy enamorados en las redes sociales. Sin embargo, algo que llamó la atención de muchos fue no ver fotografías de ambos celebrando la llegada del nuevo año ¿Qué ocurrió?.

MÁS INFORMACIÓN: Cómo nació la relación sentimental entre Ebru Şahin y Cedi Osman

La joven actriz Ebru Şahin ha logrado el reconocimiento del público debido a su gran participación en la telenovela “Hercai: amor y venganza”, donde comparte roles protagónicos con el actor Akın Akınözü. El drama otomano fue todo un éxito no solo en Turquía sino en países como España, Estados Unidos, Argentina, Perú, entre otros.

Hercai es una serie de televisión turca de 2019 protagonizada por Ebru Şahin y Akın Akınözü (Foto: Mia Yapım)

Pero la fortuna y la buena suerte también le han sonreído en el plano sentimental a la actriz Ebru Şahin, quien lleva más de un año de relación con el jugador de baloncesto Cedi Osman. La pareja ya piensa en casarse, pues, en el mes de septiembre del 2021 el deportista le regaló un anillo de compromiso a la joven actriz.

Ebru Şahin y Cedi Osman también se caracterizan por intercambiar constantemente muestras de cariño mediante las redes sociales. Es por ello que sus fans los han considerado como una de las parejas más románticas del medio artístico en Turquía.

La pedida de mano tradicional que le hizo el basquetbolista a la actriz (Foto: Ebru Sahin / Cedi Osman / Instagram)

¿POR QUÉ EBRU ŞAHIN Y CEDI OSMAN NO PASARON EL AÑO NUEVO JUNTOS?

A Ebru Şahin y Cedi Osman siempre se les ve unidos y disfrutando de varios momentos juntos, aunque a finales del 2021 no pudieron celebrar la llegada del nuevo año. Esto preocupó mucho a sus fans y no faltó quienes deslizaron la posibilidad de que en la relación sentimental algo no andaba muy bien.

Ebru Şahin recordada por interpretar a Reyyan en la telenovela “Hercai” recibió el Año Nuevo 2022 sin su novio Cedi Osman, según cnnturk.

La razón principal por la que la pareja no pasaron juntos el Año Nuevo -según el portal- fue porque Cedi Osman dio positivo al coronavirus.

Ebru Sahin y Cedi Osman demuestran su felicidad en cada una de las fotografías que publican. (Foto: Ebru Sahin / Cedi Osman / Instagram)

EL EQUIPO CLEVELAND CAVALIERS Y LOS PROTOCOLOS COVID-19

Cedi Osman se ha dedicado desde varios años al baloncesto y actualmente forma parte del equipo profesional Cleveland Cavaliers de la NBA en los Estados Unidos, el cual activó todos los protocolos contra el COVID-19.

En ese sentido, el entrenador J.B. Bickerstaff señaló a los medios de comunicación que Darius Garland aprobó los protocolos de COVID-19 y se realizaron las prácticas el lunes 10 de enero, aunque quien no participó de esto fue Cedi Osman, según cbssports.

¿CUÁNTOS PARTIDOS SE PODRÍA PERDER CEDI OSMAN?

Cabe indicar que la mayoría de jugadores de los equipos que pertenecen a la NBA ya han sido vacunados; sin embargo, los contagios aún continúan motivo por el cual varios han tenido que entrar en los protocolos de salud y seguridad de la liga, según es.nba.

En el equipo Cleveland Cavaliers se hizo una lista de jugadores que no disputarán algunos partidos. Entre ellos se encuentra Cedi Osman quien se podría perder 5 partidos de baloncesto.