Barcelona acaba de cerrar otro fracaso deportivo: quedó eliminado en fase de grupos de la Champions League. No fue precisamente a manos del Bayern Múnich, aunque el elenco alemán fue “la cereza en el pastel”, pues lo goleó en su casa, el Camp Nou. Así, la molestia de los hinchas “culés” en contra de los “bávaros” es notoria; no obstante, hay una figura en particular sobre la que recargan su “bronca”: Thomas Müller.

En estas horas en Cataluña, la confusión e impotencia reina a la hora de hablar del momento del elenco que dirige Xavi Hernández, la leyenda del fútbol español. Su caída en la Champions venía precedida de su traspié en el clásico de La Liga ante Real Madrid, quien venció sin atenuantes 3-1 hace un par de semanas atrás .

Sin embargo, en cuanto al impacto psicológico, la eliminación del torneo más importantes de clubes ha sido un verdadero mazazo.

BARCELONA, ELIMINADO DE CHAMPIONS Y GOLEADO EN CASA ANTE EL BAYERN MÚNICH

El último miércoles se consumó la segunda eliminación en fase de grupos de la Champions League de forma consecutiva del Barcelona. Los ibéricos debían esperar una serie de resultados que siempre estuvieron lejos de darse.

Necesitaban que el Viktoria Plzen, de República Checa, no pierda en su visita al Inter de Milán, pero terminó cayendo 3-0, y además requerían ganarle al Bayern: finalmente cayeron 0-3 en su estadio de forma categórica.

Ni la presencia del exgoleador de los teutones y hoy “9″ del Barza impidió la derrota. Incluso en la previa hubo una broma de excompañeros de Robert Lewandowski, hecho que no pasó desapercibido por los fans azulgranas.

EL MENSAJE DE THOMAS MÜLLER QUE ENFADÓ A LOS HINCHAS DEL BARCELONA

En un video subido a Instagram, en el que aparecen rostros como Musiala, Stanisic y Choupo-Moting, el alemán Müller le había lanzado un aviso al delantero polaco del Barcelona: “Lewy, ¡Ya estamos yendo!”, decía entre risas.

Tras estas palabras, muchos aficionados “blaugranas” reaccionaron en las redes sociales, en especial en Twitter, donde muchos se han manifestado mostrando su enfado. “Harta”; “Oye pero qué le pasa a este tío”; “El odio que le tiene al Barça no es normal”; “Es una pesadilla”, fueron algunos de los comentarios, los mismo que fueron en aumento tras la derrota de su equipo.

¿La razón? Lo toman como una burla por la hegemonía del Bayern Múnich sobre el Barza en los últimos enfrentamientos: le ha ganado los últimos tres partidos y con sendas goleadas. 8-2, 2-0 y 3-0 han sido los resultados.