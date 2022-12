Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler anunciaron el fin de su relación tras ocho años y la noticia impactó a nivel mundial. En España, diversos medios de comunicación, que han visto a la pareja desde sus inicios, lanzaron información sobre los motivos que habrían llevado a la ruptura.

La noticia de su separación fue anunciada por Isabel Preysler a ¡Hola!, en la portada se puede ver a la socialité, junto al texto: “Isabel y Mario han roto”.

¿Por qué terminaron Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler?

Según la mencionada revista, los últimos meses de relación de la pareja ya eran complicados, esto desde setiembre, debido a sus diferentes trabajos.

Además, relatan que a mediados de diciembre se produjo una “pelea” entre ellos a raíz de “una escena de celos infundados” que provocaron que Mario Vargas Llosa abandone la saca que compartía con Isabel Preysler.

El escritor peruano se instaló en un departamento situado cerca de la Puerta del Sol, en el centro de Madrid.

Esta no es la primera pelea y alejamiento de la pareja; sin embargo, luego que MVLL no regresó a la casa que compartía con Isabel Preysler, ella terminó por decidir que no debería seguir apostando por la relación, donde ya no se sentía feliz.