¿Mensajes subliminales? Tras conocerse más sobre la presunta nueva novia de Gerard Piqué, la cantante Shakira reapareció públicamente ante cámaras con una actitud ejemplar digna de una estrella mediática, aunque no fue precisamente una histriónica aparición tal y como suele aparecer la colombiana. Conoce más aquí.

No cabe duda de que la intérprete de “Antología” no la viene pasando nada bien, y es que, tras la separación oficial con su novio, el catalán ha logrado ser tendencia en los medios luego de ‘dar a conocer’ a todos a su flamante nueva novia: Clara Chía Martí.

En ese sentido, la colombiana fue captada a lado de sus menores hijos, Sasha y Milán, tratando de apaciguar el dolor mediático que conlleva una ruptura tras 12 años de relación. Recordemos que la pareja se distanció de manera pública desde mediados de junio, fecha en la que Shakira optó por ventilar a los cuatro vientos que su compromiso con Piqué no daba para más.

¿SHAKIRA ESTÁ DESTROZADA?

Muchos rumores en torno a su separación con el defensa del Barcelona comenzaron a esparcirse por todo el internet, siendo el tema de salud mental de la barranquillera uno de los más llamativos en todas las redes sociales.

Y es que, para muchos, la artista tuvo que pasar horas de terapia para poder sobrellevar de la mejor manera la ruptura con el catalán. No obstante, profesionales de la salud han venido estudiando su caso, siendo la experta en lenguaje corporal Maryfer Centeno una de ellas.

“La sonrisa sincera es la de los ojos, la de la boca es torcida , ¿Por qué? porqué está incomoda, está siendo acorralada por los medios de comunicación, ella es una figura muy importante, pero esta no es una sonrisa de felicidad, es un lenguaje corporal de defensa” , fue el análisis que realizó Centeno y que subió a su cuenta de YouTube.

La cantante decidió refugiarse en sus hijos (Foto: Shakira / Captura de Instagram)

No obstante, indicó que la autora de ‘Antología’ posee una mirada algo acongojada que suele mostrar algo más que tristeza y decepción. “En la mirada hay cierta satisfacción...no es una mirada triste, no es una mirada de enojo, no es una mirada de molestia es una mirada de satisfacción”.

¿SHAKIRA MANDÓ INDIRECTA A PIQUÉ?

Una de las peculiaridades que tuvo Shakira fue comentada en el programa “Hoy”, pues su outfit llamó la atención de todos al poseer una gorra que dice “Lucky in love” (afortunado en el amor).

Para la experta, esto se trata de un mensaje público aduciendo que no posee nada de problemas a su alrededor “lo trae en la frente cómo diciéndonos no pasa nada, tiene el amor de sus hijos, de su familia, de sus fans y las relaciones de pareja son cíclicas, probablemente esto haya sido lo mejor para los dos”.

Shakira luce sonriente tras la difusión de las fotos de Gerard Piqué con Clara Chía Martí en una boda. (Foto: Revista Hola)

Sim embargo, hubo quienes creen que esto no era más un mensaje directo hacia Gerard Piqué y una felicitación por su nueva relación con la joven Clara Chía Martí, de quién sabemos ya circulan fotografías juntos en eventos y matrimonios.