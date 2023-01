Una nueva polémica ha sorprendido al mundo del espectáculo y tiene como principal protagonista al reconocido actor Jorge Salinas. Y es que diversos medios internacionales han informado que el artista mexicano se ha visto inmerso en un hecho comprometedor, pues, de acuerdo a una publicación, le habría sido infiel a Elizabeth Álvarez. Los primeros indicios apuntan a que esto habría ocurrido con su nutrióloga ¿Qué tan cierto es esto?

Jorge Salinas es un reconocido actor mexicano que se ha ganado el aplauso y respeto del público desde hace varios años debido a su gran papel en importantes telenovelas que fueron un boom en su época. Un ejemplo de ello es “Dos mujeres, un camino”, “Mi querida Isabel”, “La fea más ella”, “Mi destino eres tú”, entre otras.

Pero desde hace algunos días el nombre de Jorge Salinas ha vuelto a estar en los ojos del mundo debido a que se le acusa de, presuntamente, haberle sido infiel a su esposa Elizabeth Álvarez. Tal situación ha sorprendido a sus millones de fans.

Y es que según los medios internacionales el actor estaría involucrado con Anna Paula Guerrero, quien se desempeña como su nutrióloga, tras una publicación de la revista TVNotas. Por ello, aquí te contamos todos los detalles.

Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez el día de su matrimonio en 2011 (Foto: Elizabeth Álvarez / Instagram)





¿JORGE SALINAS LE FUE INFIEL A SU ESPOSA?

Jorge Salinas se ha mantenido firme en su posición de señalar que no ha mantenido una relación extramatrimonial con Anna Paula Guerrero. Todo esto luego que la revista TVNotas así lo publicara hace unos días, según recordó Univision.

Univision también sostuvo que la nutrióloga confirmó, en entrevistas pasadas, que Jorge Salinas le dio un beso, aunque no especificó el lugar.

“En el momento en que se toma la foto es una despedida formal, ese momento es el 15 de diciembre, estábamos deseando una feliz Navidad y Año Nuevo y nada más (…) Fue un beso cordial, una despedida cordial, yo creo que cuando saquen el video que dijo el señor Salinas va a aclararse mucho más las cosas”, expresó la mujer durante el programa Gustavo Adolfo Infante.

Les traigo el chisme de Jorge Salinas jaja cortesía de mi abuelo pic.twitter.com/Pq6o6UV1A1 — Bryton (@Bry10_47) January 18, 2023

¿QUÉ DIJO JORGE SALINAS?

De acuerdo a Infoabe, fue el propio Jorge Salinas quien salió a dar su versión de los hechos y aclarar la situación que ha sido muy comentada durante los últimos días.

“Soy una persona que ama profundamente a su esposa, ama profundamente a su familia y lamenta que todo este tema mediático esté en boca de todos ustedes (...) Yo no tengo ningún resentimiento a contra de ninguna revista (...) Quiero que quede muy claro, yo no tengo ni he tenido una relación fuera del matrimonio”, indicó a la prensa durante la presentación de la telenovela “Perdona Nuestros Pecados”.

ANNA PAULA GUERRERO APOYA A JORGE SALINAS

Ante esta situación la también involucrada Anna Paula Guerrero salió, el miércoles 25 de enero, a respaldar la posición de Jorge Salinas.

En ese sentido, la nutrióloga se mantuvo firme en su posición de negar cualquier relación sentimental con el actor mexicano.

“Muy atinadas, es la verdad, en la misma línea en que yo me mantuve, a pesar de que como él dijo y yo había dicho no habíamos tenido comunicación ni nada qué ver (…) Yo estoy tranquila, yo sé que no hay nada más y pues la vida sigue”, expresó en “De primera mano”.