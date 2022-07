Sin lugar a duda, “La vida es bella” (1997) es de aquellas películas que marcaron no solo una época, sino varias generaciones por la trama cargada de emotividad y la lucha de un padre judío por impedir que su pequeño hijo se entere que eran prisioneros de los nazis. Para ello, ideó un plan: hacerle creer que todo se trataba de un juego en el que debían ganar puntos, el vencedor se llevaría un tanque a casa. El menor acaba creyendo en la convincente historia que le cuenta su papá, mientras que la realidad era otra, pues estaban rodeados de horror, tristeza y muerte.

El papel protagónico estuvo a cargo de Roberto Benigni, quien dio vida a Guido Orefice. Gracias a su magnífica interpretación, él se llevó un Óscar en la categoría Mejor actor; no solo ello, ya que el filme, de la que también fue director, obtuvo otra estatuilla por Mejor Película extranjera. Debido a que han pasado 25 años desde que fue estrenada, te contamos que ha sido de la vida del también guionista italiano de 69 años.

El director y actor italiano Roberto Benigni posa en la alfombra roja durante el 11º Festival de Cine de Roma el 23 de octubre de 2016 en Roma (Foto: Tiziana Fabi / AFP)

¿QUÉ HA SIDO DE LA VIDA DE ROBERTO BENIGNI?

Antes de alcanzar la fama mundial con “La vida es bella”, Roberto Benigni tenía 14 filmes en su haber, actuando en todas y dirigiendo cinco, pero tras interpretar al querido personaje Guido Orefice, su popularidad se extendió más allá de su natal Italia y se convirtió en un artista muy cotizado en Europa.

Aunque ha recibido innumerables premios y reconocimientos, después del exitoso filme realizó solamente seis películas más: “Astérix y Obélix contra César” (1999), “Pinocho” (2002), “Coffee and cigarettes” (2004), “El tigre y la nieve” (2005), “To Rome with Love” (2012), y “Pinocho” (2019). Pero esto no quiere decir que se alejó del mundo de la interpretación o que la industria no sienta interés por él, sino que se dedicó también a la televisión y teatro, prestándole mayor atención a este último.

Y es que a sus 69 años es consciente que su cuerpo ya no es el mismo de hace años con el que podía realizar cualquier tipo de movimientos, por ello ahora elige bien las actividades a las que se va a dedicar mediante su productora Melampo.

Roberto Benigni posa frente al Foro Romano el 4 de abril de 2007 en Roma (Foto: Tiziana Fabi / AFP)

CASADO Y MUY FELIZ

Roberto Benigni se casó en 1991 con Nicoletta Braschi, con quien actuó en “La vida es bella” también como esposos. Ellos se conocieron a inicios de los 80 y tras tener una relación de ocho años decidieron unir sus vidas.

Ambos han trabajado juntos en diferentes producciones y se dedicaron a cumplir todos sus sueños profesionales.

El Papa Francisco dando la bienvenida al actor y director de cine italiano Roberto Benigni, mientras recibe su nuevo libro "El nombre de Dios es Misericordia" en el Vaticano, el 11 de enero de 2016 (Foto: Osservatore Romano / AFP)

No tienen hijos, pues señalaron que no poseen sentido paternal o maternal, algo en lo que coincidieron. Ellos están muy enamorados y comparten sus días juntos, dedicándose frases románticas.

“Quiero dedicar unas palabras a una persona que está en la cima de mis pensamientos, a mi actriz preferida. Lo hemos hecho todo juntos durante 40 años: producciones, interpretaciones, películas. Nicoletta, solo conozco una forma de medir el tiempo: contigo y sin ti”, señaló Benigni en el Festival de Venecia, de 2021.