Odiado y querido por muchos, así es Cristiano Ronaldo, uno de los mejores futbolistas del mundo, quien gracias no solo a su talento sino a su “esfuerzo, dedicación y trabajo duro”, tal como lo asegura, ha logrado alcanzar la cima en el deporte rey. Algo que no habría conseguido si es que no hubiese contado con el apoyo de sus padres: Maria Dolores dos Santos Viveiros, una cocinera, y José Dinis Aveiro, un jardinero municipal y utilero, que no dudaron, pese a las carencias económicas en las que vivían junto a sus otros tres hijos, brindarle las facilidades para que pudiera perseguir sus sueños. Y así fue.

Desde que inició su carrera siendo un niño en Andorinha, para después ser contratado a los 10 años por C.D. Nacional, estuvo acompañado de sus progenitores; sin embargo, cuando empezó a convertirse en una de las más brillantes promesas del fútbol portugués fue fichado por Sporting de Lisboa, teniendo que mudarse a la capital a los 12 años, solo y lejos de su familia. Sin duda, una de las decisiones más difíciles de su vida, pero reconoce que mereció la pena para su futuro futbolístico, debutando profesionalmente con su club a los 17 años en agosto de 2002.

Su gran salto lo dio en 2003 cuando llega al Manchester United, club por el que firmó por cinco años. La vida le sonreía al crack luso, quien también ese año, a los 18 años, había sido convocado para representar a la selección de mayores de su país. Recordemos que él jugo por la Sub-15, Sub-20, Sub-21 y Sub-23 de Portugal. Pese a todo lo que estaba consiguiendo a su corta edad, CR7 recibió en septiembre de 2005 una trágica noticia, justo un día antes de uno de los partidos más importantes de su vida: la muerte de su padre.

LA NOTICIA DE LA MUERTE DEL PADRE DE CRISTIANO RONALDO

Transcurría septiembre de 2005 y Portugal se jugaba todo contra Rusia para conseguir su pase a la Copa Mundial de Fútbol 2006 que iba desarrollarse en Alemania. La fecha pactada para el encuentro era el miércoles 7. Un día antes, la selección lusa, dirigida por Luiz Felipe Scolari y una joven estrella, CR7, estaba plenamente concentrada, pero una noticia cambió el ánimo en los jugadores y equipo técnico: el padre de Cristiano Ronaldo había dejado de existir.

Casi todos sabían de lo ocurrido, salvo el delantero, pues nadie se animaba a informarle sobre su progenitor; y a medida que el tiempo pasaba, la situación se ponía más tensa, por lo que el técnico asumió la responsabilidad.

“Fue muy duro. Fue el momento que creó un vínculo entre nosotros, un vínculo que supera la relación entrenador-deportista. Cuando nos llegó la noticia, antes de un partido contra Rusia, nadie sabía cómo decírselo y nadie quería. Así que les dije que lo haría yo porque sabía lo que era perder a un padre. Yo había perdido al mío unos años antes”, dijo Scolari al Daily Mail.

¿QUÉ HIZO CRISTIANO RONALDO TRAS ENTERARSE QUE SU PAPÁ HABÍA MUERTO?

Fue así que el entrenador de la selección se acercó a CR7 para informarle lo que había ocurrido con su padre José Dinis Aveiro. Tras darle la noticia, le dijo que podía volver a Portugal para despedirse y estar en casa con los tuyos, pues era entendible que no juegue el partido al día siguiente con Rusia para buscar la clasificación al mundial. Pero aquel muchacho de 20 años le dio una respuesta que lo dejó con la boca abierta.

“No puedo hacer nada por mi padre hoy, así que jugaré mañana y luego me iré”, le dijo al técnico brasileño, quien no dudó en deshacerse de elogios hacia esta leyenda del fútbol. “Es el más dedicado de todos, el más talentoso, y podría no serlo. El talento no es una de las primeras virtudes cuando pensamos en Ronaldo, pero la dedicación es lo que le hace ser quien es. Es la primera virtud cuando pienso en él”.

El 7 de septiembre de 2005, Cristiano Ronaldo salió a la cancha con los ojos hinchados, quizá por las lágrimas que había derramado la noche anterior por la muerte de su padre, pero su mente estaba enfocada en clasificar a su selección. Aunque no pudo dedicarle en ese partido un gol, sí lo hizo en el Mundial 2006.

LA CARTA QUE LE ESCRIBIÓ CR7 A SU PADRE

La muerte de su padre dejó a CR7, de 37 años, marcado por lo que no dudó en dedicarle una corta, pero emotiva misiva.

“Mi padre siempre estaba de buen humor, amaba el fútbol. Me entristece porque si él pudiese verme ahora, ver todo lo que he conseguido, eso sería un punto culminante en su vida, pero estoy seguro que él me ve desde lo alto”, escribió.

CRISTIANO RONALDO LLORA AL VER VIDEO DE SU PADRE

Durante una entrevista, al portugués le mostraron un video que no había visto antes de su padre. El clip donde aparece José Dinis Aveiro data de 2004, un año anterior a su fallecimiento.

Ni bien reproducen el video, Cristiano se acerca a verlo muy emocionado. En las imágenes se ve a su progenitor hablando de él. “La familia, la gente y los amigos creen que es fantástico. Estoy orgulloso de ver a mi hijo en esta situación. Su madre es indispensable, lo cuida todo el tiempo”, dice.

Mientras tanto CR7 se quiebra y dice: “Me pone triste porque todo… [y se agarra los ojos para contener sus lágrimas]. Perdona, no me esperaba llorar [coge un pañuelo y se lo lleva al rostro]. Tengo que tener estas imágenes para enseñárselas a mi familia. Nunca había visto el video”.