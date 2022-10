La noticia de la sentencia declarándolo culpable de homicidio involuntario conmocionó no solo a su entorno, sino también a sus fans y colegas artístico. Pablo Lyle fue encontrado culpable de la muerte accidental de Ricardo Hernández, con quien tuvo una pelea en una pista de Miami en marzo de 2019. Así, lo que se espera ahora es conocer el tiempo de sentencia pero mientras sucede ello, el actor hizo una reaparición que causó extrañeza.

El pasado 4 de octubre, la corte de Miami, Florida, encontró culpable al actor y la fiscal del estado, Katherine Fernandez Rundle, dijo al conocerse el veredicto que dos vidas se destruyeron “por una simple rabia en un incidente automovilístico, algo muy común en las calles del país”, reza el comunicado.

En ese contexto, el último martes 26 de octubre, Pablo Lyle debía presentarse ante la corte para conocer su sentencia, pero no lo hizo presencialmente . Dijo presente vía Zoom, argumentando que “mi defensa me dijo que no era necesario (que sea presencial)” . El hecho causó molestia a la jueza Marisa Tinkler Méndez, pero no fue lo único que llamó la atención.

¿POR QUÉ PABLO LYLE APARECIÓ CON UNIFORME DE COLOR ROJO EN LA AUDIENCIA?

El histrión se presentó ante las autoridades mediante videollamada y vestido con un traje de prisionero de color rojo. ¿A qué se debía ese color?

La periodista colombiana Tanya Charry lo explicó en el magazine de Univision, “El gordo y la flaca”. “Uniforme rojo que quiere decir que es un reo de ‘high profile’, de un perfil alto”, comentó en el programa. “Pablo todavía no está siendo procesado porque todavía está a la espera de la sentencia”, agregó.

La colaboradora del magazine también nombró a otras celebridades que han estado tras las rejas, pero que portaron otro tipo de uniforme. “Otros presos que hemos tenido dentro de la farándula, por ejemplo, Anuel que usaba uno beige, lo mismo que Farruko y Esteban Loaiza, eso quiere decir que están siendo procesados”, explicó.

Asimismo, señaló qué significan otros colores de vestimenta: “Larry Hernández portaba uniforme verde, el verde y el naranja son catalogados de bajo perfil”.

¿POR QUÉ PABLO LYLE FUE DETENIDO EN ESTADOS UNIDOS?

El incidente por el que es acusado Pablo Lyle ocurrió el 31 de marzo de 2019. Ese día, el histrión se dirigía junto a su familia al aeropuerto de Miami cuando tuvieron un problema con un conductor de otro vehículo.

El cubano Juan Ricardo Hernández, de 63 años, acusó a Lucas Delfino, el cuñado de Lyle y quien manejaba el automóvil que trasladaba al actor y su familia al terminal aéreo, de hacer una mala maniobra, razón por la cual se bajó de su vehículo a la altura de un semáforo.

En medio de la discusión que tuvo con Delfino, y de acuerdo a las cámaras de seguridad de una gasolinera cercana, Pablo Lyle se acercó a Hernández y le aplicó un golpe en la cabeza, provocando que este se desplomase de inmediato.

El centroamericano fue trasladado a un hospital y a los cuatro días falleció a causa del impacto que le produjo ese golpe. A partir de ahí, la fiscalía del distrito acusó de homicidio involuntario al todavía esposo de Ana Araujo.

¿CUÁNDO SE CONOCERÁ LA SENTENCIA DE PABLO LYLE?

La jueza Tinkler Méndez, quien se mostró visiblemente incómoda por la presencia virtual y no física del acusado, indicó que la audiencia en donde se dará lectura a la sentencia se llevará a cabo el próximo 14 de noviembre.